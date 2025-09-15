Conceição da Barra

Protesto de quilombolas interdita ES 010 em Itaúnas, no Norte do ES

Manifestantes protestam contra reintegração de posse de uma área onde vive comunidade quilombola após decisão judicial favorável à multinacional Suzano

Um protesto de quilombolas contra uma reintegração de posse em uma área de cerca de 30 hectares de terra interdita a ES 010 – de acesso à Vila de Itaúnas – em Conceição da Barra , no Norte do Espírito Santo, desde o começo da manhã desta segunda-feira (15). O agricultor Bruno Camilo, morador da região e participante da manifestação, disse que a multinacional Suzano – fabricante de celulose – quer remanejar as famílias para outro local, o que não é aceito pela comunidade.

A Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ) emitiu uma nota pública se manifestando contra a reintegração de posse. A ONG informou que na área fica o Quilombo Itaúnas, um espaço ancestral de mais de 300 anos, e que a ação resultaria na expulsão de moradores de 130 casas, o que configuraria, segundo a entidade, crime social e cultural.

A Suzano foi procurada por A Gazeta e enviou nota comunicando que a reintegração está programada para ocorrer na terça-feira (16), "conforme decisões judiciais que reconhecem os direitos da empresa". Confira abaixo o posicionamento na íntegra.

Suzano | Nota na íntegra

"A reintegração programada para terça-feira, dia 16 de setembro, será realizada em área de propriedade da Suzano, conforme decisões judiciais que reconhecem os direitos da empresa. A decisão a ser cumprida é proveniente de ação judicial existente desde 2015 em que já houve oportunidade de manifestações pelas partes e, ainda, órgãos e entidades diversas como, por exemplo, Ministério Público Federal (MPF), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra/ES) e Fundação Cultural Palmares.

A empresa destaca que, para além das garantias da decisão judicial, apresentou plano humanizado de reintegração já aprovado pela Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. O plano prioriza a segurança e a dignidade dos envolvidos, especialmente pessoas em situação de vulnerabilidade, por meio de diversas ações de gestão social.

A companhia reforça ainda que mantém diálogo contínuo com associações comunitárias e comunidades quilombolas, reconhecendo a importância dessas relações nas regiões onde atua, bem como o respeito aos direitos legalmente constituídos. Esclarece, no entanto, que não há pessoas oficialmente reconhecidas como quilombolas na área objeto da reintegração, conforme informações apresentadas pelo Incra e da Fundação Cultural Palmares."

