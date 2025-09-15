Protesto de quilombolas interdita ES 010 em Itaúnas, no Norte do ES

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 12:06
Um protesto de quilombolas contra uma reintegração de posse em uma área de cerca de 30 hectares de terra interdita a ES 010 – de acesso à Vila de Itaúnas – em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, desde o começo da manhã desta segunda-feira (15). O agricultor Bruno Camilo, morador da região e participante da manifestação, disse que a multinacional Suzano – fabricante de celulose – quer remanejar as famílias para outro local, o que não é aceito pela comunidade.
A Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ) emitiu uma nota pública se manifestando contra a reintegração de posse. A ONG informou que na área fica o Quilombo Itaúnas, um espaço ancestral de mais de 300 anos, e que a ação resultaria na expulsão de moradores de 130 casas, o que configuraria, segundo a entidade, crime social e cultural.
A Suzano foi procurada por A Gazeta e enviou nota comunicando que a reintegração está programada para ocorrer na terça-feira (16), "conforme decisões judiciais que reconhecem os direitos da empresa". Confira abaixo o posicionamento na íntegra.
Suzano | Nota na íntegra
"A reintegração programada para terça-feira, dia 16 de setembro, será realizada em área de propriedade da Suzano, conforme decisões judiciais que reconhecem os direitos da empresa. A decisão a ser cumprida é proveniente de ação judicial existente desde 2015 em que já houve oportunidade de manifestações pelas partes e, ainda, órgãos e entidades diversas como, por exemplo, Ministério Público Federal (MPF), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra/ES) e Fundação Cultural Palmares.
A empresa destaca que, para além das garantias da decisão judicial, apresentou plano humanizado de reintegração já aprovado pela Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. O plano prioriza a segurança e a dignidade dos envolvidos, especialmente pessoas em situação de vulnerabilidade, por meio de diversas ações de gestão social.
A companhia reforça ainda que mantém diálogo contínuo com associações comunitárias e comunidades quilombolas, reconhecendo a importância dessas relações nas regiões onde atua, bem como o respeito aos direitos legalmente constituídos. Esclarece, no entanto, que não há pessoas oficialmente reconhecidas como quilombolas na área objeto da reintegração, conforme informações apresentadas pelo Incra e da Fundação Cultural Palmares."
