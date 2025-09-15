A Gazeta - Agora

Quilombolas ocupam Assembleia em protesto contra desocupação em Itaúnas

Publicado em 15/09/2025 às 13h15
Manifestantes protestam contra reintegração de posse de uma área onde vive comunidade quilombola
Manifestantes quilombolas ocupam a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), em Vitória, desde a manhã desta segunda-feira (15) em protesto contra a reintegração de posse de uma área de 30 hectares em Conceição da Barra, no Norte do Estado. A Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq) emitiu uma nota pública se posicionando contra a desocupação do espaço onde, segundo a ONG, vivem mais de 130 famílias do Quilombo Itaúnas. 

O ato na Assembleia Legislativa ocorre no mesmo dia em que a ES 010, via de acesso à Vila de Itaúnas, foi interditada por quilombolas em manifestação contra a desocupação. Segundo os moradores, a ação, que está programada para esta terça-feira (16), é movida pela empresa Suzano, que pretende transferir as famílias para outro local. A Suzano foi procurada por A Gazeta e enviou nota comunicando que a reintegração de posse ocorre "conforme decisões judiciais que reconhecem os direitos da empresa".

