David e Bárbara estão presos no Peru Crédito: Reprodução | A Gazeta

A viagem até a última quinta-feira (12) ocorreu dentro do esperado, explicou David da Silva. Após a viagem a Machu Picchu, ele e a irmã foram informados pela agência de viagens que o percurso de volta para Cusco não ocorreria. Depois, conseguiram apoio do exército local e chegaram a um hotel da cidade, ainda com o medo de permanecerem presos no país.

Your browser does not support the audio element. Professores retidos no Peru conseguem voo e estão a caminho do ES

Neste domingo (15), os irmãos conseguiram um voo de Cusco para o Chile por volta das 8h da manhã, com chegada às 13h35. "Chegamos agora, praticamente. Todos os custos estão sendo desembolsados por nós. A responsabilidade seria da Latam, por causa dos transtornos gerados. Nosso voo seria na sexta, foi jogado para o sábado e depois domingo, quando tive que entrar em contato com outra operadora para transferir", declarou David.

Os professores vão sair de Santiago, no Chile, no início da tarde desta segunda-feira (16), com previsão de chegada ao Rio de Janeiro às 17h55. "Estamos pensando como vamos para o Espírito Santo ainda", contou o irmão, preocupado.

A viagem

A Gazeta na sexta-feira (13), David e Bárbara Em conversa com a reportagem dena sexta-feira (13), David e Bárbara relataram os momentos difíceis vividos . Os dois ficaram em um hotel perto de uma praça, no centro de Cusco. "Tínhamos orçamento para ficar até o dia 13. O custo de vida é alto e é difícil conseguir hospedagem em outro lugar. Estamos tentando encontrar recursos para ficar no hotel. Está difícil a situação. Estamos desesperados", relatou David da Silva, professor de matemática do Espírito Santo.

"Viemos ao Peru fazer visitas, conhecer museus e ir a Machu Picchu. Conhecemos o lugar, mas, no retorno, ficamos sabendo que o trem não poderia retornar para a estação. Ficamos muitas horas esperando algum parecer da empresa, sabendo que as vias estavam interditadas por manifestantes", explicou.

O capixaba utilizou as redes sociais para pedir ajuda a políticos do Espírito Santo e do governo federal. Em um dos vídeos publicados no Instagram, o professor de matemática mostrou a quantidade de pessoas aguardando algum transporte.

Professora de química, Bárbara explicou que o pacote comprado por eles dá direito ao transporte e a um guia, mas também a um seguro que poderia ser utilizado durante a viagem. Os dois reclamam de falta de assistência por parte da empresa.

O planejamento inicial era sair do Peru na sexta-feira (13) e ir para Santiago, no Chile, onde os dois participariam de um casamento de amigos. No país vizinho, eles ficariam hospedados na casa de conhecidos. "A gente está desesperado. Não temos opção de sair pela cidade, porque é perigoso. Queremos ir embora para casa", contou a professora de química.

A reportagem procurou o Ministério das Relações Exteriores – Itamaraty , para saber se algo está sendo feito para garantir segurança aos brasileiros no Peru e se havia alguma maneira de trazê-los de volta para o Brasil, e a Latam. O texto será atualizado se houver algum retorno.

Protestos no Peru

Conforme publicado pelo jornal espanhol Público, 48 pessoas morreram até quinta-feira (12) em confrontos entre manifestantes e forças de segurança no Peru. Os populares querem mudanças políticas e responsabilização pelas mortes ocorridas durante os protestos.

As manifestações começaram no início de dezembro, quando o Congresso derrubou o presidente Pedro Castillo. Ele foi preso e condenado a uma pena inicial de 18 meses. A vice-presidente, Dina Boluarte, assumiu o cargo. Os manifestantes querem a renúncia dela. Nos atos, rodovias têm sido fechadas, prédios incendiados e aeroportos invadidos.

O que diz a Latam (nota na íntegra)

"A LATAM informa que devido aos incidentes acontecidos por conta da situação política no Peru, passageiros viajando com voos para os aeroportos de Cusco (CUZ) entre os dias 01 e 31 de janeiro de 2023, podem ser afetados. Desta forma, a fim de oferecer flexibilidades aos clientes impactados, a companhia dispõe de algumas alternativas:

– Uma alteração de data sem multa: sujeito a diferenças de tarifa aplicáveis e vigência do bilhete, ou

– Uma alteração de destino e data sem multa: sujeito às diferenças de tarifa aplicáveis, mantendo-se o mesmo negócio. É importante salientar que solicitação de alteração se aplica somente antes da data do voo original. O cliente deve escolher somente uma das opções e a flexibilidade se aplica por uma única vez.