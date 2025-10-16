Home
Professor já pode pedir Carteira Nacional Docente; veja como solicitar

Professor já pode pedir Carteira Nacional Docente; veja como solicitar

Novo documento oficial da categoria dá direito a descontos em eventos culturais e até no valor de diária de hotéis; veja passo a passo para acessar benefícios

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 11:16

Professores de todo o país, das redes pública e privada, já podem solicitar a Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB), novo documento de identificação que garante descontos em atividades culturais, como shows, teatros e cinemas, além de descontos de 15% na diária de hotéis associados. 

  • Na carteira, constarão dados como nome, CPF (Cadastro de Pessoa Física), filiação, local de residência, data de nascimento e dados profissionais, como a instituição de ensino à qual o docente está vinculado.

  • Além disso, haverá também uma foto do titular do documento no formato 3x4. A carteira será emitida pelo MEC (Ministério da Educação) e poderá ser solicitada em formato digital e físico.
Carteira é destinada a professores de todos os níveis e etapas da educação, das redes públicas e privadas Crédito: Ricardo Stuckert/PR

Segundo a lei, Estados, municípios e o Distrito Federal fornecerão à União as informações e os dados necessários para a manutenção e a atualização da base de dados de profissionais da educação. O documento oficial tem validade de dez anos. 

Veja o passo a passo de como solicitar a carteira e acessar benefícios:

  • Acesse a página Mais Professores, por meio da conta Gov.br. Se for professor, o sistema trará, automaticamente, os dados pessoais e informações sobre vínculo com instituições de ensino. 
  • O professor deverá, então, verificar os dados e confirmar as informações. Caso algum dado esteja incorreto, será preciso entrar em contato com a instituição empregadora. 
  • Em seguida, deverá informar endereço completo e contato (e-mail e telefone). Depois, deverá fazer o upload de uma foto dentro dos parâmetros exigidos. 
  • O sistema exibirá uma prévia da CNDB com foto e dados completos. Se tudo estiver correto, é só confirmar a emissão. 
  • Ao final, será exibida a versão digital da carteira, que pode ser baixada imediatamente e já dá acesso aos benefícios do programa.

O projeto que cria a carteira é de autoria do ministro da Educação, Camilo Santana, e foi sancionado pelo presidente Lula (PT) em cerimônia do Palácio do Planalto na quinta-feira (11).

Parcerias com empresas

A promessa do ministro inclui ainda um cartão de crédito vinculado à Caixa Econômica Federal ou ao Banco do Brasil, sem pagamento de anuidade. O governo ainda tem formado parcerias com empresas de todo o país para garantir descontos, benefícios e vantagens especiais para os professores que terão a carteira. O Selo #TôComProf será exibido nos pontos de venda das empresas parceiras, sinalizando que ali o professor encontra condições diferenciadas. Para utilizar o benefício, basta apresentar a carteira.

Para fazer parte do programa #TôComProf, os estabelecimentos devem ter abrangência nacional ou regional e regularidade perante a administração pública. As companhias devem ofertar serviços financeiros ou comerciais de alimentação, cultura e lazer, higiene e limpeza, moradia, saúde e transporte, entre outros. O desconto mínimo oferecido deve ser de 10% sobre o valor de tabela ou preço praticado ao público em geral, durante um período de até 12 meses ou em quantidade específica.

O edital de chamamento público para empresas interessadas foi lançado em setembro e segue aberto até 30 de novembro. A divulgação dos resultados será feita em ciclos e a relação atualizada das empresas parceiras é listada na página do Mais Professores.

Com informações das agências Folhapress, Brasil e do MEC

