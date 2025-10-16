Professor já pode pedir Carteira Nacional Docente; veja como solicitar

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 11:16
Professores de todo o país, das redes pública e privada, já podem solicitar a Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB), novo documento de identificação que garante descontos em atividades culturais, como shows, teatros e cinemas, além de descontos de 15% na diária de hotéis associados.
Segundo a lei, Estados, municípios e o Distrito Federal fornecerão à União as informações e os dados necessários para a manutenção e a atualização da base de dados de profissionais da educação. O documento oficial tem validade de dez anos.
O projeto que cria a carteira é de autoria do ministro da Educação, Camilo Santana, e foi sancionado pelo presidente Lula (PT) em cerimônia do Palácio do Planalto na quinta-feira (11).
A promessa do ministro inclui ainda um cartão de crédito vinculado à Caixa Econômica Federal ou ao Banco do Brasil, sem pagamento de anuidade. O governo ainda tem formado parcerias com empresas de todo o país para garantir descontos, benefícios e vantagens especiais para os professores que terão a carteira. O Selo #TôComProf será exibido nos pontos de venda das empresas parceiras, sinalizando que ali o professor encontra condições diferenciadas. Para utilizar o benefício, basta apresentar a carteira.
Para fazer parte do programa #TôComProf, os estabelecimentos devem ter abrangência nacional ou regional e regularidade perante a administração pública. As companhias devem ofertar serviços financeiros ou comerciais de alimentação, cultura e lazer, higiene e limpeza, moradia, saúde e transporte, entre outros. O desconto mínimo oferecido deve ser de 10% sobre o valor de tabela ou preço praticado ao público em geral, durante um período de até 12 meses ou em quantidade específica.
O edital de chamamento público para empresas interessadas foi lançado em setembro e segue aberto até 30 de novembro. A divulgação dos resultados será feita em ciclos e a relação atualizada das empresas parceiras é listada na página do Mais Professores.
Com informações das agências Folhapress, Brasil e do MEC
