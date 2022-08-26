Prodígio de apenas sete anos do Sul do ES vai jogar no Flamengo

Para muitas crianças, o sonho em se tornar jogador de futebol vem desde cedo, e o pequeno Henry Prates, de apenas sete anos, está mais perto de concretizá-lo. Ele é morador do município de Itapemirim , no Sul do Estado , e foi selecionado para integrar a equipe sub-7 do time do Flamengo.

Henry Prates, de sete anos de idade, conquistou uma vaga no time do Flamengo Crédito: Diego Gomes

A equipe da TV Gazeta Sul acompanhou um dia de treino do atacante, que acontece três vezes por semana. Cheio de habilidade com os pés e simpatia de sobra, o menino já sabe o que quer da vida.

"Quero ser jogador de futebol do Flamengo" Henry Prates - Atleta

O atleta mirim começou a jogar futebol para valer neste ano e já foi vice-artilheiro pelo Boavista Futebol Clube, time do interior do Rio de Janeiro , no Campeonato Carioquinha de 2022.

Segundo o treinador de Henry, Maycon Ramos, o menino tem muitas qualidades e habilidades, como velocidade, capacidade para se desmarcar e a finalização, como reza a cartilha de todo bom atacante.

"Ele é um garoto novo, mas já joga de cabeça erguida. Quando ele vai na direção do gol ele já sabe onde finalizar, sabe tirar do goleiro, então são as qualidade que todos os clubes hoje olham" Maycon Ramos - Treinador

A velocidade é uma das características do atleta Henry Prates Crédito: Diego Gomes

SONHO CADA VEZ MAIS PERTO

Há dois meses, o sonho de jogar no time do coração ficou mais perto de Henry. Após vários testes, o atleta foi aprovado e está de malas prontas para trocar Campo do Atlético Itapemirim pelo Flamengo. “É muito bom, era um sonho para mim”, disse.

Os colegas de time do projeto social do município também estão animados. “É maravilhoso para ele. É um sonho jogar no Flamengo”, falou Miguel Bernardo, de 11 anos.

Henry Prates, de sete anos, sonha em ser jogador profissional do Flamengo Crédito: Diego Gomes

FAMÍLIA

Para viver esse sonho, a família que vive no bairro Rosa Meireles, vai ter que mudar completamente de vida. Como o pai de Henry, que teve que largar o emprego para acompanhar o filho, que começou a jogar futebol aos quatro anos.

"Sou açougueiro, quer dizer, eu era até o momento. Agora tive que abandonar o serviço para fazer da minha vida a vida do meu filho nessa nova carreira e jornada dele. “É o sonho dele e a gente transforma em nosso sonho também”, contou Carlos Prates.

A família de Henry também está em vias de se mudar para o Rio, onde irá acompanhar a evolução do pequeno Crédito: Diego Gomes

Chegando no Rio, o pequeno atleta já vai encarar um novo desafio. “Já estão querendo as documentações para inscrever ele na Copa Rio que vai começar na primeira semana de setembro. Então a gente está na correria para que ele possa começar a jogar como atleta do Flamengo”, explicou o pai da criança.

Para Carlos Prates, o papel dos pais é estar presente e ao lado dos filhos. “Você que é pai incentive seu filho, seja qual for o sonho dele, incentive. E para as outras crianças que olham ele (Henry)vão pensar ‘é possível”, destacou.