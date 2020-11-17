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Praticidade

Praças de pedágio da BR-101 passam a aceitar pagamento com celular no ES

As sete praças de cobrança na rodovia federal já possuem o QR Code para ser escaneado e agilizar a cobrança por meio do aplicativo PicPay. Até 31 de dezembro, haverá devolução de 30% do valor pago, com o limite de duas utilizações por mês
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2020 às 12:02

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 12:02

Estradas
O motorista pode agora pagar o pedágio na BR 101 no ES através do Picpay Crédito: Divulgação/Eco 101
A cena é clássica: na praça de pedágio, o motorista abre o vidro do carro, entrega uma quantia em dinheiro e aguarda pela liberação da cancela para seguir viagem. Mas esse processo rotineiro por quem trafega pela BR 101 no Espírito Santo já está mais ágil. Isso porque os motoristas que passam pelo pedágio da rodovia no Estado já podem realizar os pagamentos através do celular, por meio do aplicativo PicPay.
Praças de pedágio da BR-101 passam a aceitar pagamento com celular no ES

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A Eco101, empresa que tem a concessão para administrar a rodovia federal no Espírito Santo, informou que basta o condutor apontar o celular para o código QR Code que estará disponível nas cabines para fazer o pagamento no aplicativo.
De acordo com a Eco101, até o dia 31 de dezembro, todos os motoristas que pagarem por meio desta modalidade irão ganhar 30% de "cashback" (dinheiro de volta), com limite de uso de duas vezes por mês. Com a parceria, o PicPay é a primeira carteira digital a ser aceita em praças de pedágio no país, segundo informado pela assessoria da Eco101.
A nova modalidade de pagamento estará disponível nas sete praças de pedágio localizadas nos municípios de Pedro Canário (R$ 3,40), São Mateus (R$ 4,50), Aracruz (R$ 4,20), Serra (R$ 4,10), Guarapari (R$ 4,20), Itapemirim (R$ 3,50) e Mimoso do Sul (R$ 1,90)  valores referentes a veículos de passeio.

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