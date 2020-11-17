A cena é clássica: na praça de pedágio, o motorista abre o vidro do carro, entrega uma quantia em dinheiro e aguarda pela liberação da cancela para seguir viagem. Mas esse processo rotineiro por quem trafega pela BR 101 no Espírito Santo já está mais ágil. Isso porque os motoristas que passam pelo pedágio da rodovia no Estado já podem realizar os pagamentos através do celular, por meio do aplicativo PicPay.
Praças de pedágio da BR-101 passam a aceitar pagamento com celular no ES
A Eco101, empresa que tem a concessão para administrar a rodovia federal no Espírito Santo, informou que basta o condutor apontar o celular para o código QR Code que estará disponível nas cabines para fazer o pagamento no aplicativo.
De acordo com a Eco101, até o dia 31 de dezembro, todos os motoristas que pagarem por meio desta modalidade irão ganhar 30% de "cashback" (dinheiro de volta), com limite de uso de duas vezes por mês. Com a parceria, o PicPay é a primeira carteira digital a ser aceita em praças de pedágio no país, segundo informado pela assessoria da Eco101.
A nova modalidade de pagamento estará disponível nas sete praças de pedágio localizadas nos municípios de Pedro Canário (R$ 3,40), São Mateus (R$ 4,50), Aracruz (R$ 4,20), Serra (R$ 4,10), Guarapari (R$ 4,20), Itapemirim (R$ 3,50) e Mimoso do Sul (R$ 1,90) valores referentes a veículos de passeio.