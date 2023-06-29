População de menor cidade do ES cabe no estádio do Real Noroeste

O município de Divino de São Lourenço fica no Sul do Espírito Santo, na Região do Caparaó. Já Águia Branca está localizado na Região Noroeste. É lá que fica o Estádio José Olímpio da Rocha, pertencente ao Real Noroeste Futebol Clube. Mas o que isso têm em comum? É porque todos os moradores de Divino de São Lourenço caberiam dentro do estádio do atual tricampeão capixaba e ainda sobrariam 737 cadeiras vazias.
A comparação ajuda a entender o tamanho e a quantidade de moradores das menores cidades do Espírito Santo. De acordo com dados do Censo 2022 divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na quarta-feira (28), Divino de São Lourenço é o município com o menor número de habitantes do Estado. Ao todo, são 5.083. Em 2010, eram 4.516 pessoas, apenas 567 a menos.
Já o estádio do Real Noroeste tem a capacidade atestada pelo Corpo dos Bombeiros do Espírito Santo (CBES) para 5.820 pessoas.
Cidades que cabem no Kleber Andrade
O Estádio Kléber Andrade, localizado em Cariacica, tem a capacidade para 21 mil pessoas atestada pelo Bombeiros. Nele, caberia a população de 42 cidades do Espírito Santo, de acordo com o Censo 2022.
- Cidades cuja população cabe no Estádio Kleber Andrade
- Atílio Viváqua - 10.540 habitantes
- Jerônimo Monteiro - 11.575
- Marilândia - 12.202
- Presidente Kennedy - 13.696
- Santa Leopoldina - 13.106
- Vargem Alta - 19.563
- Águia Branca - 9.711
- Água Doce do Norte - 12.042
- Alfredo Chaves - 13.836
- Alto Rio Novo - 7.434
- Apiacá - 7.223
- Boa Esperança - 13.608
- Bom Jesus do Norte - 10.254
- Brejetuba - 12.985
- Conceição do Castelo - 11.937
- Divino de São Lourenço - 5.083
- Dores do Rio Preto - 6.596
- Fundão - 18.014
- Governador Lindenberg - 11.009
- Ibiraçu - 11.713
- Ibitirama - 9.520
- Iconha - 12.326
- Irupi - 13.710
- Itaguaçu - 13.589
- Itarana - 10.597
- João Neiva - 14.079
- Laranja da Terra - 11.094
- Mantenópolis - 12.770
- Marechal Floriano - 17.641
- Montanha - 18.900
- Mucurici - 5.466
- Muniz Freire - 18.153
- Muqui - 13.745
- Pancas - 18.893
- Ponto Belo - 6.497
- Rio Bananal - 19.273
- Rio Novo do Sul - 11.069
- São Domingos do Norte - 8.589
- São José do Calçado - 10.878
- São Roque do Canaã - 10.886
- Vila Pavão - 8.911
- Vila Valério - 13.728
A população capixaba em 2022 ficou em 3.833.486 habitantes. Se tirarmos a quantidade de moradores na Região Metropolitana (Vitória, Serra, Cariacica, Viana, Vila Velha, Fundão e Guarapari), sobram 1.952.643 habitantes nas outras 71 cidades do Estado.
Se toda essa população que "sobra" fosse visitar Piúma, a menor cidade do Estado em extensão territorial, com 74,046 km², a densidade demográfica ficaria em 26.370 pessoas por quilômetro quadrado. Para se ter uma ideia, a metrópole São Paulo tem 7.527 habitantes por km², com população de 11.451.245 pessoas.
Com informações do g1 ES