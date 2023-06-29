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Dados do Censo 2022

População de menor cidade do ES cabe no estádio do Real Noroeste

Município na região do Caparaó tem 5.083 habitantes, enquanto estádio situado em Águia Branca comporta 5.820 torcedores
Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

29 jun 2023 às 16:59

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 16:59

População de Divino de São Lourenço cabe no Estádio José Olimpio da Rocha, do Real Noroeste, em Águia Branca
Vista aérea de Divino de São Lourenço; população da cidade cabe no Estádio José Olimpio da Rocha, em Águia Branca Crédito: Prefeitura de Divino de São Lourenço e Nova Iguaçu/Divulgação
O município de Divino de São Lourenço fica no Sul do Espírito Santo, na Região do Caparaó. Já Águia Branca está localizado na Região Noroeste. É lá que fica o Estádio José Olímpio da Rocha, pertencente ao Real Noroeste Futebol Clube. Mas o que isso têm em comum? É porque todos os moradores de Divino de São Lourenço caberiam dentro do estádio do atual tricampeão capixaba e ainda sobrariam 737 cadeiras vazias.
A comparação ajuda a entender o tamanho e a quantidade de moradores das menores cidades do Espírito Santo. De acordo com dados do Censo 2022 divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na quarta-feira (28), Divino de São Lourenço é o município com o menor número de habitantes do Estado. Ao todo, são 5.083. Em 2010, eram 4.516 pessoas, apenas 567 a menos.
Já o estádio do Real Noroeste tem a capacidade atestada pelo Corpo dos Bombeiros do Espírito Santo (CBES) para 5.820 pessoas.

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Cidades que cabem no Kleber Andrade

O Estádio Kléber Andrade, localizado em Cariacica, tem a capacidade para 21 mil pessoas atestada pelo Bombeiros.  Nele, caberia a população de 42 cidades do Espírito Santo, de acordo com o Censo 2022.
  • Cidades cuja população cabe no Estádio Kleber Andrade
  • Atílio Viváqua - 10.540 habitantes
  • Jerônimo Monteiro - 11.575
  • Marilândia - 12.202
  • Presidente Kennedy - 13.696
  • Santa Leopoldina - 13.106
  • Vargem Alta - 19.563
  • Águia Branca - 9.711
  • Água Doce do Norte - 12.042
  • Alfredo Chaves - 13.836
  • Alto Rio Novo - 7.434
  • Apiacá - 7.223
  • Boa Esperança - 13.608
  • Bom Jesus do Norte - 10.254
  • Brejetuba - 12.985
  • Conceição do Castelo - 11.937
  • Divino de São Lourenço - 5.083
  • Dores do Rio Preto - 6.596
  • Fundão - 18.014
  • Governador Lindenberg - 11.009
  • Ibiraçu - 11.713
  • Ibitirama - 9.520
  • Iconha - 12.326
  • Irupi - 13.710
  • Itaguaçu - 13.589
  • Itarana - 10.597
  • João Neiva - 14.079
  • Laranja da Terra - 11.094
  • Mantenópolis - 12.770
  • Marechal Floriano -  17.641
  • Montanha - 18.900
  • Mucurici - 5.466
  • Muniz Freire - 18.153
  • Muqui - 13.745
  • Pancas - 18.893
  • Ponto Belo - 6.497
  • Rio Bananal - 19.273
  • Rio Novo do Sul - 11.069
  • São Domingos do Norte - 8.589
  • São José do Calçado - 10.878
  • São Roque do Canaã - 10.886
  • Vila Pavão - 8.911
  • Vila Valério - 13.728
A população capixaba em 2022 ficou em 3.833.486 habitantes. Se tirarmos a quantidade de moradores na Região Metropolitana (Vitória, Serra, Cariacica, Viana, Vila Velha, Fundão e Guarapari), sobram 1.952.643 habitantes nas outras 71 cidades do Estado.
Se toda essa população que "sobra" fosse visitar Piúma, a menor cidade do Estado em extensão territorial, com 74,046 km², a densidade demográfica ficaria em 26.370 pessoas por quilômetro quadrado. Para se ter  uma ideia, a metrópole São Paulo tem 7.527 habitantes por km², com população de 11.451.245 pessoas.
Com informações do g1 ES

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