Policial penal seguia para o plantão quando morreu em acidente no ES

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 08:59
- Atualizado há 5 minutos
A Polícia Penal do Espírito Santo e o secretário de Justiça do Estado, Rafael Pacheco, lamentaram a morte da policial penal Eliane Ventura dos Santos, de 48 anos, vítima de um acidente na manhã desta sexta-feira (17), no km 310 da BR 101, trecho entre Viana e Vila Velha. Segundo a corporação, ela era natural do Rio de Janeiro e considerada uma profissional dedicada. A servidora estava de carro a caminho do trabalho, que começaria às 7h na Penitenciária Estadual de Vila Velha II (PEVV II), quando se envolveu em colisão com outros dois veículos.
O acidente foi entre o Nissan Sentra que Eliane dirigia, uma Mitsubishi L200 e uma carreta. Na caminhonete estava um policial militar, que ficou ferido e foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). Os detalhes sobre as causas do acidente estão sendo apurados, mas segundo informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a policial penal teria capotado com o carro e atingido os outros dos veículos, que seguiam na pista contrária.
Eliane era natural do Rio de Janeiro. "Servidora dedicada, atuava com compromisso e profissionalismo no sistema prisional capixaba. A Polícia Penal do Espírito Santo está acompanhando de perto as investigações e prestando todo o suporte necessário aos familiares da servidora, bem como apoio institucional nos trâmites legais decorrentes do ocorrido", informou a corporação, em nota.
O secretário de Estado da Justiça, Rafael Pacheco, também se manifestou sobre o acidente em entrevista ao repórter Alberto Borém durante o Bom Dia ES, da TV Gazeta.
Rafael PachecoSecretário de Estado da Justiça
O Sindicato dos Policiais Penais do Espírito Santo (Sindppenal) também lamentou a morte de Eliane por meio de uma nota de pesar publicada do perfil da entidade em uma rede social. Veja abaixo.
Por conta do acidente, o trânsito ficou interditado no trecho da BR 101 entre Viana e Vila Velha. Motoristas relataram até mais de duas horas aguardando no local pela liberação.
