Policial penal seguia para o plantão quando morreu em acidente no ES

Eliane Ventura dos Santos, de 48 anos, estava a caminho do trabalho, na Penitenciária Estadual de Vila Velha II (PEVV II), quando se envolveu em acidente com outros dois veículos

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 08:59 - Atualizado há 5 minutos

Eliane Ventura dos Santos faleceu em um acidente na BR 101 Crédito: Reprodução

Correção 17/10/2025 - 09:48hrs A primeira versão deste texto informava, erroneamente, com base em nota da Polícia Penal e confirmação da Sejus, que a policial penal Eliane Ventura dos Santos sofreu o acidente quando estava a caminho do trabalho. No entanto, a corporação e a secretaria corrigiram a informação posteriormente e afirmaram que a servidora estava seguindo para o plantão, que começaria às 7h. O título e o texto foram corrigidos.

A Polícia Penal do Espírito Santo e o secretário de Justiça do Estado, Rafael Pacheco, lamentaram a morte da policial penal Eliane Ventura dos Santos, de 48 anos, vítima de um acidente na manhã desta sexta-feira (17), no km 310 da BR 101, trecho entre Viana e Vila Velha. Segundo a corporação, ela era natural do Rio de Janeiro e considerada uma profissional dedicada. A servidora estava de carro a caminho do trabalho, que começaria às 7h na Penitenciária Estadual de Vila Velha II (PEVV II), quando se envolveu em colisão com outros dois veículos.

O acidente foi entre o Nissan Sentra que Eliane dirigia, uma Mitsubishi L200 e uma carreta. Na caminhonete estava um policial militar, que ficou ferido e foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). Os detalhes sobre as causas do acidente estão sendo apurados, mas segundo informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a policial penal teria capotado com o carro e atingido os outros dos veículos, que seguiam na pista contrária.

Eliane era natural do Rio de Janeiro. "Servidora dedicada, atuava com compromisso e profissionalismo no sistema prisional capixaba. A Polícia Penal do Espírito Santo está acompanhando de perto as investigações e prestando todo o suporte necessário aos familiares da servidora, bem como apoio institucional nos trâmites legais decorrentes do ocorrido", informou a corporação, em nota.

Colegas de policial penal morta em acidente foram ao local após receberem a notícia Crédito: Oliveira Alves

O secretário de Estado da Justiça, Rafael Pacheco, também se manifestou sobre o acidente em entrevista ao repórter Alberto Borém durante o Bom Dia ES, da TV Gazeta.

Infelizmente uma manhã muito triste para nós da Sejus e da Polícia Penal. Lamentamos profundamente a morte da servidora que havia sido admitida recentemente, no último concurso. Ela estava saindo do plantão quando se envolveu nesse acidente. Que a família receba nossos sentimento e todo nosso apoio e suporte nesse momento de dor Rafael Pacheco Secretário de Estado da Justiça

O Sindicato dos Policiais Penais do Espírito Santo (Sindppenal) também lamentou a morte de Eliane por meio de uma nota de pesar publicada do perfil da entidade em uma rede social. Veja abaixo.

Por conta do acidente, o trânsito ficou interditado no trecho da BR 101 entre Viana e Vila Velha. Motoristas relataram até mais de duas horas aguardando no local pela liberação.

