PM aplica mais de 80 multas após "rolezinho" de moto em Colatina

Segundo o capitão da PM, Carlos Balbino, seis motociclistas foram autuados e vão responder na Justiça por perturbação ao sossego e direção perigosa

Mariana Lopes

Não foi apenas na Grande Vitória que o famoso "rolezinho" de motos — quando motociclistas se unem para uma espécie de passeio, causando barulho e muitas vezes cometendo infrações de trânsito — incomodou moradores.

Em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, 17 motocicletas foram apreendidas e 84 multas foram aplicadas, segundo a Polícia Militar da cidade, após vários condutores serem flagrados fazendo o "rolezinho" na noite de domingo (24) e na madrugada de segunda-feira (25). Seis motociclistas foram autuados e vão responder na Justiça por perturbação ao sossego e direção perigosa, de acordo com o capitão da PM, Carlos Balbino.

Segundo o capitão, o "rolezinho" aconteceu em vários bairros da cidade, como no Centro e em Santo Antônio. Alguns condutores também empinaram as motos na Ponte Florentino Avidos, que liga o Centro ao bairro São Silvano. O barulho da moto, alvo de reclamação de moradores, é causado após a troca parcial ou total do escapamento original do veículo.

Não teve nenhum detido porque eles não estavam no flagrante, mas teve ocorrência de perturbação ao sossego e de direção perigosa. Tudo foi encaminhado ao MPES, para que eles [os motociclistas] sejam responsabilizados criminalmente. Também conseguimos identificar as principais lideranças do movimento, que tiveram as motos apreendidas Carlos Balbino • Capitão da PM de Colatina

Operação "Tolerância Zero"

A situação registrada no feriado de Natal levou a PM de Colatina a criar a operação "Tolerância Zero", cujo intuito é a fiscalização de motocicletas. Segundo Carlos Balbino, a operação, que começou nesta terça-feira (26) na cidade, não tem prazo para acabar.

"Hoje [terça-feira] foi o primeiro dia e conseguimos identificar várias lideranças... placas e veículos estão sendo apreendidos. Vamos manter essa operação durante a semana e também na próxima, até a gente ter o indicativo de que não há mais perturbação ao sossego", finalizou o capitão.

Imagens de redes sociais mostram homem empinando moto em bairro de Colatina e na Ponte Florentino Avidos. (Redes sociais)

Todas as ocorrências confeccionadas no "rolezinho" serão remetidas para o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e para a delegacia de Polícia Civil da cidade.

"Rolezinho" em outras cidades

Na madrugada de Natal, o "rolezinho" de motos também foi registrado nos bairros Aviso, Interlagos, Três Barras e no Centro de Linhares, no Norte do Estado. Alguns veículos foram apreendidos e os suspeitos foram encaminhados para a delegacia.

Em Aracruz, também no Norte do Estado, o delegado da cidade, Leandro Sperandio, foi para as redes sociais após mensagens que circulavam por aplicativos de conversa anunciarem o encontro. Neste ano, segundo ele, o "rolezinho" foi registrado apenas na região de Jacupemba.

