Placa anuncia Cantinho do Céu, mas lixo em bairro da Serra inferniza moradores

Moradores da Serra denunciam um ponto viciado de lixo na entrada do bairro Cantinho do Céu, na Serra. O descarte irregular ocorre no limite com o bairro Jardim Tropical, formando uma montanha de entulho que inclui televisão e até uma caixa-d’água.
A reportagem da TV Gazeta esteve no local na manhã desta quarta (7) e verificou que o ponto viciado fica ao lado de um cercado com material reciclável, mas moradores aproveitam para fazer o descarte irregular nas proximidades.
“Esse é um problema crônico, o serviço é feito periodicamente só que precisa da conscientização dos moradores. A prefeitura vem com o maquinário, retira o entulho, mas falta conscientização de todos os moradores da região para manter isso aqui limpo”, disse um morador entrevistado no local.
Procurada, a Prefeitura da Serra informou que a Secretaria de Serviços (Sese) limpa regularmente o local, que é usado de forma irregular para o descarte de resíduos. “O município pede a colaboração da população para realizar o descarte de lixo de forma correta, nos dias em que os caminhões coletores passam”.
Ainda na manhã desta quarta, uma equipe da Prefeitura da Serra foi ao local fazer a limpeza do espaço.
O município reforçou que o descarte irregular de lixo é considerado crime ambiental, passível de multa. A população pode colaborar e denunciar o descarte irregular pelo aplicativo Colab ou pelo WhatsApp (27) 99517-9126.
A prefeitura conta também com o Papa-Treco, um serviço gratuito de recolhimento de móveis e eletrodomésticos inservíveis. Para solicitar o recolhimento, o munícipe deve agendar via WhatsApp pelo número: (27) 98136-0194 ou pelo aplicativo Colab, que está disponível gratuitamente.
