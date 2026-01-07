Home
>
Cotidiano
>
Placa anuncia Cantinho do Céu, mas lixo em bairro da Serra inferniza moradores

Placa anuncia Cantinho do Céu, mas lixo em bairro da Serra inferniza moradores

Descarte irregular provoca montanha de lixo no limite entre os bairros Cantinho do Céu e Jardim Tropical

Sara Oliveira

Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 08:55

Placa anuncia Cantinho do Céu, mas lixo em bairro da Serra inferniza moradores
Placa anuncia Cantinho do Céu, mas lixo em bairro da Serra inferniza moradores Crédito: André Afonso

Moradores da Serra denunciam um ponto viciado de lixo na entrada do bairro Cantinho do Céu, na Serra. O descarte irregular ocorre no limite com o bairro Jardim Tropical, formando uma montanha de entulho que inclui televisão e até uma caixa-d’água.

Recomendado para você

Descarte irregular provoca montanha de lixo no limite entre os bairros Cantinho do Céu e Jardim Tropical

Placa anuncia Cantinho do Céu, mas lixo em bairro da Serra inferniza moradores

Proposta, com reajuste de 4,08% e passagem a R$ 5,10, foi apresentada em relatório enviado a membros do conselho tarifário e não agradou estudantes

Reajuste da tarifa do Transcol deve ser definido na sexta-feira (9); veja valor

Imigrantes que se estabeleceram em território capixaba contam sobre o sentimento no momento da captura do presidente e as expectativas para o futuro do país de origem

O que venezuelanos que moram no ES falam sobre prisão de Maduro

A reportagem da TV Gazeta esteve no local na manhã desta quarta (7)  e verificou que o ponto viciado fica ao lado de um cercado com material reciclável, mas moradores aproveitam para fazer o descarte irregular nas proximidades. 

“Esse é um problema crônico, o serviço é feito periodicamente só que precisa da conscientização dos moradores. A prefeitura vem com o maquinário, retira o entulho, mas falta conscientização de todos os moradores da região para manter isso aqui limpo”, disse um morador entrevistado no local.

Procurada, a Prefeitura da Serra informou que a Secretaria de Serviços (Sese) limpa regularmente o local, que é usado de forma irregular para o descarte de resíduos. “O município pede a colaboração da população para realizar o descarte de lixo de forma correta, nos dias em que os caminhões coletores passam”.

Ainda na manhã desta quarta, uma equipe da Prefeitura da Serra foi ao local fazer a limpeza do espaço.

Descarte é crime ambiental

O município reforçou que o descarte irregular de lixo é considerado crime ambiental, passível de multa. A população pode colaborar e denunciar o descarte irregular pelo aplicativo Colab ou pelo WhatsApp (27) 99517-9126.

A prefeitura conta também com o Papa-Treco, um serviço gratuito de recolhimento de móveis e eletrodomésticos inservíveis. Para solicitar o recolhimento, o munícipe deve agendar via WhatsApp pelo número: (27) 98136-0194 ou pelo aplicativo Colab, que está disponível gratuitamente.

Com informações de André Afonso, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Coleta de lixo

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais