Placa anuncia Cantinho do Céu, mas lixo em bairro da Serra inferniza moradores

Descarte irregular provoca montanha de lixo no limite entre os bairros Cantinho do Céu e Jardim Tropical

Sara Oliveira Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 08:55

Placa anuncia Cantinho do Céu, mas lixo em bairro da Serra inferniza moradores Crédito: André Afonso

Moradores da Serra denunciam um ponto viciado de lixo na entrada do bairro Cantinho do Céu, na Serra. O descarte irregular ocorre no limite com o bairro Jardim Tropical, formando uma montanha de entulho que inclui televisão e até uma caixa-d’água.

A reportagem da TV Gazeta esteve no local na manhã desta quarta (7) e verificou que o ponto viciado fica ao lado de um cercado com material reciclável, mas moradores aproveitam para fazer o descarte irregular nas proximidades.

“Esse é um problema crônico, o serviço é feito periodicamente só que precisa da conscientização dos moradores. A prefeitura vem com o maquinário, retira o entulho, mas falta conscientização de todos os moradores da região para manter isso aqui limpo”, disse um morador entrevistado no local.

Procurada, a Prefeitura da Serra informou que a Secretaria de Serviços (Sese) limpa regularmente o local, que é usado de forma irregular para o descarte de resíduos. “O município pede a colaboração da população para realizar o descarte de lixo de forma correta, nos dias em que os caminhões coletores passam”.

Ainda na manhã desta quarta, uma equipe da Prefeitura da Serra foi ao local fazer a limpeza do espaço.

Descarte é crime ambiental

O município reforçou que o descarte irregular de lixo é considerado crime ambiental, passível de multa. A população pode colaborar e denunciar o descarte irregular pelo aplicativo Colab ou pelo WhatsApp (27) 99517-9126.

A prefeitura conta também com o Papa-Treco, um serviço gratuito de recolhimento de móveis e eletrodomésticos inservíveis. Para solicitar o recolhimento, o munícipe deve agendar via WhatsApp pelo número: (27) 98136-0194 ou pelo aplicativo Colab, que está disponível gratuitamente.

Com informações de André Afonso, da TV Gazeta

