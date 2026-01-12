Norte do ES

Piranhas voltam a atacar banhistas em lagoa de Linhares

Episódios foram registrados mesmo após a instalação de telas de proteção; Secretaria Municipal de Meio Ambiente vai realizar nova vistoria no local

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 11:15

Banhistas voltaram a ser atacados por piranhas na Lagoa Nova, em Linhares Crédito: Reprodução | Leitor AG

Os banhistas e frequentadores da Lagoa Nova, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, voltaram a ser surpreendidos por ataques de piranhas no último domingo (11). Há menos de 15 dias, entre a semana do Natal e do Ano Novo, diversas pessoas já haviam relatado terem sido mordidas pelos peixes. Segundo testemunhas, os ataques ocorreram em trechos onde a água chegava entre a cintura e o peito.

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, os ataques recorrentes nesta época do ano estão relacionados ao período reprodutivo da espécie, conhecido como "fase de piracema". Durante esse momento, as piranhas formam ninhos, geralmente próximos a áreas com vegetação aquática, e podem apresentar comportamento defensivo ao se sentirem ameaçadas, atacando pessoas que se aproximam dessas regiões.

Desde a última ocorrência de ataques, a secretaria realizou uma vistoria técnica no local, que confirmou a presença de piranhas. O proprietário da lagoa foi orientado e, na última sexta-feira (9), telas de proteção foram instaladas para delimitar o acesso dos banhistas e reduzir os riscos. Mesmo assim, novas incidências foram registradas.

Procurado pela reportagem, o proprietário informou que as telas foram instaladas e que apresentaram eficácia no controle da entrada dos peixes. No entanto, explicou que, em razão da Lei nº 9.605/98, que estabelece a proibição temporária da pesca durante a piracema, não é permitida a captura ou retirada dos peixes que permanecem dentro do cercado. Ainda conforme o administrador, desde a instalação das telas não haviam sido registrados novos incidentes até o domingo (11), quando algumas pessoas teriam lançado alimentos na água, o que pode ter provocado novos ataques.

Questionado sobre as ocorrências mais recentes, o proprietário informou que, ao longo da semana, uma lateral da lagoa será interditada para a retirada de parte da contenção, permitindo a remoção dos peixes da área destinada aos banhistas.

Nova vistoria

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que, diante dos novos episódios, realizará nesta segunda-feira (12) uma nova vistoria técnica para avaliar as condições do local e orientar o proprietário sobre a adoção de novas medidas de segurança, incluindo a instalação de mais redes de proteção em trechos considerados de maior risco.

A pasta orienta a população a evitar banho em locais não sinalizados, respeitar os avisos de segurança e comunicar imediatamente qualquer situação de risco aos órgãos competentes.

