Para jornalistas, presença na rede social pede informação e bom senso

Os jornalistas Carolina Morand e Murilo Busolin no lançamento do 24º Curso de Residência da Rede Gazeta, com apresentação do ex-residente e repórter da TV Gazeta Caíque Verli Crédito: Reprodução

Como ser jornalista em um período de posicionamentos extremos, avalanche de informações e de quase nenhuma fronteira entre assuntos profissionais e vida privada? Bom senso, conhecimento dos principais fatos do momento e uma dose de paciência são os ingredientes de Carolina Morand, âncora do programa Ponto Final CBN e apresentadora do podcast Ao Ponto de O Globo; e Murilo Busolin, coordenador do Estadão Blue Studio, comentarista da Rádio Eldorado e colunista de cultura pop do Estadão.

Para Carolina, o jornalismo, que por si só já era uma profissão desafiadora, viu os desafios se somarem na pandemia. “Tem o desafio no campo pessoal, o desafio no campo profissional e conciliar tudo isso, a casa da gente que acabou virando escritório, filha de 11 anos que ficou um ano e meio em ensino à distância, as tarefas de casa, um noticiário muito carregado do qual a gente não pode fugir, num contexto de muita desinformação”, enumera.

MUDANÇAS PÓS-PANDEMIA

Murilo também viu o trabalho triplicar no começo da pandemia, com home office, uma leva avassaladora de informações e opiniões inflamadas. Mas, neste “segundo ano pandêmico”, como ele diz, os profissionais já aprenderam a lidar com as mudanças impostas pela Covid-19 e com a alta tensão das redes sociais.

O público, segundo os palestrantes, já se acostumou com a rotina doméstica, o barulho de obra no vizinho, o filho com aulas em casa e os bichos de estimação aparecendo nos vídeos e, eventualmente, até interrompendo compromissos.

Os limites entre vida profissional e vida privada, no entanto, ainda precisam de atenção. “Tem certas respostas que você precisa pensar três vezes antes de dar. Vai publicar essa opinião? Vai publicar essa opinião no Twitter, que é uma plataforma mais calorosa? Não é melhor postar no Instagram, que é mais fechado? Tem que equilibrar rede social e pensamento, e saber lidar com o que vem depois”, afirma o colunista do Estadão.

A apresentadora da CBN segue a mesma régua. “Você não pode partir para um discurso de ódio, não pode bater boca com o seguidor. Às vezes você tem vontade de responder com o fígado, mas precisa respirar”, avalia. Sua saída para assuntos polêmicos passa por se posicionar com informação. “Opiniões eu tento contextualizar dentro do noticiário. Jornalista não é celebridade nem influencer. As fronteiras ficaram um pouco porosas”, acredita.

INSCRIÇÕES ABERTAS

Você pode rever a palestra de Carolina Morand e Murilo Busolin em A Gazeta . A conversa foi mediada pelo repórter da TV Gazeta Caíque Verli, que é ex-residente da turma de 2014. O evento abriu oficialmente as inscrições para o processo seletivo da 24º edição. Podem participar da seleção estudantes e recém-formados de qualquer curso superior, desde que a graduação tenha sido a partir de dezembro de 2019 ou vá ocorrer até dezembro de 2021.

Para se inscrever a uma das 10 vagas do curso, os candidatos devem preencher a ficha de inscrição disponível no site oficial da Residência, até o dia 09 de agosto. A seleção será toda à distância, com uma prova de conhecimentos jornalísticos, gerais e de língua portuguesa e um teste de habilidades comportamentais, na primeira fase; uma redação e um desafio digital, na segunda fase; e entrevistas virtuais.

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Palestras, aulas de jornalismo e língua portuguesa, oficinas e produção de textos, vídeos, conteúdo para redes sociais, podcasts e lives fazem parte da programação do curso.

O objetivo é melhorar a qualificação profissional e aproximar estudantes e recém-formados do mercado de trabalho. “O Curso de Residência da Rede Gazeta é um dos mais antigos do país. Ao longo dessas duas décadas, formamos mais de 400 profissionais, que hoje se destacam no mercado do Espírito Santo, no Brasil e até no exterior. É um projeto importante para a sociedade porque entendemos que a formação de um jornalista é aprimorada com a vivência”, afirma o gerente de Comunicação Institucional da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti.

Como em 2020, a edição 2021 contará com uma etapa online e outra presencial. A primeira será realizada entre os dias 10 de setembro e 12 de outubro, com palestras, oficinas e outras atividades formativas. A segunda começará no dia 13 de outubro, seguindo até 1º de dezembro, com imersão dos residentes nas redações de jornalismo e entretenimento da Rede Gazeta.