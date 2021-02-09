Pandemia afeta a saúde mental de crianças e adolescentes; como lidar

Pandemia afeta a saúde mental não só dos adultos, mas também de crianças e adolescentes Crédito: FaustFoto | Freepik

Pessoas de todas as faixas etárias foram afetadas de alguma forma pela pandemia do novo coronavírus, inclusive as crianças e os adolescentes — que tiveram suas vidas viradas de cabeça para baixo, com profunda mudança de rotina e relações. Para muitos, o convívio social, escola e relacionamento foram reduzidos ao quarto e às telas.

Em entrevista à Rádio CBN Vitória (92,5 FM) nesta terça-feira (9), a médica psiquiatra Janine Moscon explicou como o comportamento restrito por conta da doença, que nos obriga a ficar isolados, impactou negativamente na rotina diária dos jovens.

De acordo com a profissional, os adolescentes têm um comportamento de grupo e imitam mais esses grupos do que os próprios pais. "Como estão ficando isolados, sem esse contato pessoal, qual é a única forma que sobra? Através das telas. O que identifiquei nos atendimentos é muito relato de briga, conflitos em casa por conta do tempo de tela: celular, computador, tablet, redes sociais. Isso trás uma série de consequências", disse.

Quanto às crianças, Janine diz que falta atividade física. Consequentemente, se alimentam mal, ganham peso, ficam irritadas, ansiosas e às vezes até deprimidas. Ela conta que atendeu casos de adolescentes que acabaram evoluindo para casos de depressão importantes, e que inclusive precisaram ser medicados. "Eles reagem de formas diferentes. Podem estrar tristes, mas demonstrar irritabilidade. Trocam o dia pela noite, passam a noite jogando. As queixas de insônia mais que dobraram para todas as faixas etárias", disse.

As consequências da pandemia, além de afetar a todos, foram muito grandes para todas as faixas etárias, segundo a médica psiquiatra. A principal briga entre os pequenos e os pais ou responsáveis é a tentativa de que os adultos controlem o chamado "tempo de tela" e uso de eletrônicos. "Observei na prática que esse foi o principal motivo de brigas, motivo de conflito até físico. Atendi um caso de adolescente agredindo mãe e pai para se manter ligado, plugado, conversando em aplicativos de mensagens", detalhou Janine.

Além do aumento dos conflitos familiares, a médica aproveita para lembrar um fato importante agravado pela pandemia: a maioria dos casos de abuso sexual acontece por parte de pessoas conhecidas pela família da vítima. "Mais de 75% são conhecidos. O fato de estar em casa ainda expôs esses adolescentes a estarem pertos dos abusadores", apontou a médica.

COMO ESTABELECER UMA ROTINA

A pedido dos ouvintes da Rádio CBN, Janine explicou o que fazer para estabelecer uma rotina. Com relação a tempo de tela, ela explica que existem orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria, e que crianças de até 2 anos não devem ser expostas à tela, nem de forma passiva.

Crianças de 2 a 5 anos: o tempo máximo de tela indicado é de 1 hora;



o tempo máximo de tela indicado é de 1 hora; Crianças de 6 a 10 anos: o tempo máximo de tela indicado é de 2h;



o tempo máximo de tela indicado é de 2h; Crianças/adolescentes de 11 a 18 anos: o tempo máximo de tela indicado é de 3h.



Em média, a médica psiquiatra disse que tem visto adolescentes passando do período indicado e ficando em frente às telas de oito a dez horas por dia, ou seja, três vezes mais do que o recomendado. "Agora na pandemia, quem ficou na aula online, o que acontecia muito era que a criança ficava na hora de aula, deixava a aula rolando e ia dormir. Quanto mais tarde a gente abordar isso, depois que completa 15 ou 16 anos e você tenta apertar o cinto, fica mais complicado", indicou.

A recomendação, segundo Janine, é que os pequenos sejam "controlados" e monitorados desde recém-nascidos. "Muitas vezes, essas crianças e adolescentes vão estar muito tempo nas telas porque estamos ocupados. O que mais se perdeu foi a rotina: seja alimentar, de sono, de atividade física. Isso compromete não só o crescimento do corpo físico, mas altera toda a questão mental". E para estabelecer uma rotina, a profissional deu algumas dicas.

Para o ritual do sono: cérebro precisa entender que anoiteceu. Quando exposto à iluminação na rua, em casa, luz radioativa que vem da tela, cérebro entende que ainda está de dia, e a produção da melatonina (hormônio do sono) não acontece.

Busque ter um horário fixo para dormir. Se cada dia uma pessoa dorme em um horário diferente, os hormônios "ficam bagunçados"