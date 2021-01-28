Afinal, por que algumas pessoas acordam sempre de mau humor?

A qualidade do sono pode ter impacto no seu humor ao acordar Crédito: Pixabay

Aqueles cinco minutinhos a mais do despertador talvez sejam o primeiro desejo do dia. Com sono, a vontade de permanecer na cama é maior que a de começar o dia. Só que algumas pessoas, mesmo com vários adicionais no tempo programado para acordar, sempre levantam de mau humor. Seja pela qualidade do sono, por irritações com a temperatura ou com o ambiente, o que realmente importa nesse caso é a frequência com que o mau humor está presente na sua vida ao acordar. É o que explica a psicóloga e comentarista da Rádio CBN Vitória , Adriana Müller.

"Quem nunca acordou de mau humor uma vez ou outra? Às vezes dá até vontade de voltar pra cama, dormir mais um pouco. São situações esporádicas na vida da pessoa, então tudo bem. Algumas pessoas acordam bem, mas outras têm a tendência a acordar desanimadas, sem vontade de falar muito. Podem ser taxados de rabugentos. Esse mau humor ao acordar pode ser um sinal de uma noite mal dormida, por conta de uma insônia ou talvez por um desconforto com a temperatura", diz.

Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin durante o CBN e a Família, Adriana Müller alertou que se esse problema é contínuo, se você costuma dormir mal frequentemente, é preciso ter atenção e procurar a orientação de um médico para resolver o problema.

Talvez o hábito de acordar cedo não seja um prazer, mas é obrigação para muitos que precisam trabalhar ou estudar no turno matutino. As primeiras horas do dia podem ser um terror para os que não gostam de conversar logo cedo ou que tenham dormido mal.

A psicóloga insere um fator particular nesse assunto: varia de pessoa para pessoa o gosto por começar o dia mais cedo.

"Esse mau humor tem relação com o perfil das pessoas. Algumas estão mais dispostas e animadas pela manhã. Outras preferem a parte da tarde. Dependendo do perfil da pessoa, ela vai sentir mais facilidade em acordar cedo", afirma.