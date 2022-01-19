Pai canta música do Vasco, bebê para de chorar e vídeo do ES viraliza

O papai Murillo espera que o filho também seja vascaíno, mas a mamãe Layla promete fazer jogo duro em casa Crédito: Arquivo pessoal

Ainda que a fase atual do time nos últimos anos não colabore, o torcedor vascaíno tem orgulho em dizer que "enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal". A frase emblemática, inclusive, está escrita no muro do campo anexo do estádio de São Januário. E no que depender do papai Murillo Guzzo Fraga, de João Neiva , no Norte do Espírito Santo , ela seguirá se fazendo valer no universo do Gigante da Colina.

Na noite do último domingo (16), após banhar o pequeno João Henrique, de apenas três meses de vida, o filho começou a chorar. A mamãe Layla, flamenguista, bem que tentou acalmá-lo cantando o hino rubro-negro, mas não teve jeito... o herdeiro apenas cessou o choro quando o papai entrou em ação com um cântico da torcida e vestido com a camisa do clube.

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"Todos os dias à noite eu dou banho nele e depois fico com o João Henrique para que minha esposa tome o banho dela também. Nesta dia, ele estava mais dengosinho e brincamos com a situação. Ela vestiu a camisa do Fla, mas ele não parava de chorar. Depois, cheguei com a minha do Vascão e já cantando. Ele já escolheu o Vasco igual ao pai", brincou, Murillo.

O casal de advogados curte os meses iniciais de vida do primogênito e faz questão de eternizar momentos como o vivido por eles no último domingo. A alegria e descontração do vídeo foi postada por Murillo no próprio perfil

O que ele e a esposa não esperavam é que a brincadeira clubista fosse viralizar rapidamente. Até o começo da manhã desta quarta-feira (19), o vídeo já havia ultrapassado a marca de 200 mil visualizações apenas na postagem no perfil dele - gravação curtinha também foi compartilhada por canais vascaínos.

"Nós fizemos como algo nosso, de pai e mãe mesmo. Como ficou legal, decidi postar e mandei para uns amigos também vascaínos. O negócio começou a rodar, passei a receber mensagens de vascaínos de vários cantos. Amigos, conhecidos, perfis vascaínos, tem sido uma loucura desde então. Tem jeito não, a mãe vai ter que entender que ele é Vasco também", conta.

MAMÃE CONTRA-ATACA

Como em um clássico disputado, Layla promete fazer jogo duro para salvar o filho da "vascarência". Bem-humorada, ela também brincou com a situação e deu a versão dela para a cena.

Layla garante que o filho será flamenguista, para o desespero do papai Murillo Crédito: Arquivo pessoal

"A explicação é uma só. A minha voz cantando é péssima, de 'taquara rachada'. Aí, aliado ao fato de que havia acabado de sair do banho, pois ele (João Henrique) sempre chora querendo ficar mais, juntou minha voz péssima com isso e resultou no choro. Não era por causa do hino do Flamengo, não. João Henrique é flamenguista. Já falei com o Murillo que em um futuro próximo ele pedirá ao pai que apague esse vídeo de tanta vergonha", contou, aos risos, a advogada.