Pai canta música do Vasco, bebê para de chorar e vídeo do ES viraliza

Ainda que a fase atual do time nos últimos anos não colabore, o torcedor vascaíno tem orgulho em dizer que "enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal". A frase emblemática, inclusive, está escrita no muro do campo anexo do estádio de São Januário. E no que depender do papai Murillo Guzzo Fraga, de João Neiva, no Norte do Espírito Santo, ela seguirá se fazendo valer no universo do Gigante da Colina.
Na noite do último domingo (16), após banhar o pequeno João Henrique, de apenas três meses de vida, o filho começou a chorar. A mamãe Layla, flamenguista, bem que tentou acalmá-lo cantando o hino rubro-negro, mas não teve jeito... o herdeiro apenas cessou o choro quando o papai entrou em ação com um cântico da torcida e vestido com a camisa do clube.
ASSISTA
"Todos os dias à noite eu dou banho nele e depois fico com o João Henrique para que minha esposa tome o banho dela também. Nesta dia, ele estava mais dengosinho e brincamos com a situação. Ela vestiu a camisa do Fla, mas ele não parava de chorar. Depois, cheguei com a minha do Vascão e já cantando. Ele já escolheu o Vasco igual ao pai", brincou, Murillo.
O casal de advogados curte os meses iniciais de vida do primogênito e faz questão de eternizar momentos como o vivido por eles no último domingo. A alegria e descontração do vídeo foi postada por Murillo no próprio perfil.
O que ele e a esposa não esperavam é que a brincadeira clubista fosse viralizar rapidamente. Até o começo da manhã desta quarta-feira (19), o vídeo já havia ultrapassado a marca de 200 mil visualizações apenas na postagem no perfil dele - gravação curtinha também foi compartilhada por canais vascaínos.
"Nós fizemos como algo nosso, de pai e mãe mesmo. Como ficou legal, decidi postar e mandei para uns amigos também vascaínos. O negócio começou a rodar, passei a receber mensagens de vascaínos de vários cantos. Amigos, conhecidos, perfis vascaínos, tem sido uma loucura desde então. Tem jeito não, a mãe vai ter que entender que ele é Vasco também", conta.
MAMÃE CONTRA-ATACA
Como em um clássico disputado, Layla promete fazer jogo duro para salvar o filho da "vascarência". Bem-humorada, ela também brincou com a situação e deu a versão dela para a cena.
"A explicação é uma só. A minha voz cantando é péssima, de 'taquara rachada'. Aí, aliado ao fato de que havia acabado de sair do banho, pois ele (João Henrique) sempre chora querendo ficar mais, juntou minha voz péssima com isso e resultou no choro. Não era por causa do hino do Flamengo, não. João Henrique é flamenguista. Já falei com o Murillo que em um futuro próximo ele pedirá ao pai que apague esse vídeo de tanta vergonha", contou, aos risos, a advogada.
O resultado desse "Clássico dos Milhões" disputado em João Neiva só terá um desfecho daqui a alguns anos, mas até o apito final ecoar, Murillo, Layla e João Henrique terão uma bela e engraçada história para se recordarem.