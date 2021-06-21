Capixaba posta filha com roupa da banda Offspring e grupo responde

Para quem é fã, qualquer contato com o ídolo é um momento marcante. Desde a adolescência, o profissional autônomo Rafael Campagnaro, de 33 anos, gosta de ouvir as músicas do grupo The Offspring – banda de punk rock dos Estados Unidos que fez muito sucesso nos anos 90 e 2000. A idolatria pelo grupo californiano é tanta que ele aprendeu ainda bem novo a tocar bateria para reproduzir os sucessos como "The Kids Aren't Alright", "Pretty Fly", "Want You Bad" e muitos outros.
Rafael, entretanto, nunca teve a oportunidade de ir a um show da banda ou ter tido algum contato com o Offspring, mas nada que diminuísse o gosto pelos norte-americanos. Tanto que o agora pai tenta passar o gosto musical para a filha Manu, de apenas dois meses de vida.
POSTAGEM E SURPRESA
Recentemente, o jovem encontrou na internet um body infantil com o símbolo do grupo – uma caveira em chamas – e não pensou duas vezes: comprou a peça de roupa. Na última sexta-feira (18), a encomenda chegou a Aracruz, no Norte do Espírito Santo, onde Rafael reside, e ele resolveu vestir a pequena roqueira.
"Vi na internet e achei massa, então comprei. Na sexta-feira, chegou pelos Correios, lavamos direitinho por vir de outro lugar e ontem (domingo) eu a vesti. Fui à casa da minha mãe, peguei meus CDs antigos da banda e decorei o bercinho dela para fazer o cenário. Depois postei nas redes sociais para brincar e também ter este registro da minha filha com o grupo que gosto", contou.
O que Rafael não esperava é que a publicação fosse ser curtida e comentada justamente pelo The Offspring. Ao ver a resposta do grupo favorito na postagem ele simplesmente não acreditou.
"Minha esposa (Mariana Bertazo) falou que eu tinha de deixar meu perfil aberto, caso contrário só quem era amigo poderia ver. Depois ela veio falar para eu dar uma olhada na publicação para ver quem havia comentado. Fui ver e lá estava o comentário da banda. Cara, na hora fiquei até mesmo sem reação e comecei a rir. Para quem é fã, essas coisas valem demais. Fiquei super feliz, pois era para ser só uma brincadeira e acabou que tive contato, ainda que pouco, com a banda que cresci escutando", explicou.
"BOM PAI"
Na mensagem remetida pelo The Offspring, a banda da Califória diz que Rafael é um ótimo pai - "That’s good parenting!" ("Isso é um bom pai", traduzindo para o português). Em retribuição ao elogio recebido, o autônomo agradeceu pelo gesto dizendo que escuta as músicas deles há décadas – "Thank u guys for make my life much more fun since 1997" ("Obrigado pessoal por tornar minha vida muito mais divertida desde 1997").
Com a pequena Manu devidamente apadrinhada musicalmente, Rafael espera agora um dia ir com ela a um show da banda para completar o estágio da idolatria, mas até isso acontecer, ele e agora a filha seguirão ouvindo as músicas cantadas na voz estridente do vocalista Dexter Holland, e que marcaram gerações.