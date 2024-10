Cenas da cidade

O que a enchente no RS tem a ver com barulho em Vitória?

Moradores do entorno do aeroporto relataram ter ouvido um som um pouco diferente e mais duradouro nesta sexta-feira; entenda o que realmente aconteceu

2 min de leitura min de leitura

O motor do cargueiro que ficou alagado no Aeroporto de Porto Alegre foi trazido para Vitória para ser colocado em outro avião. (Redes Sociais)

Na tarde desta sexta-feira (11), moradores do entorno do Aeroporto de Vitória foram surpreendidos com um som muito intenso vindo da região do terminal aeroportuário da Capital do Espírito Santo. Uma moradora de Goiabeiras contou que houve um "barulho muito forte e duradouro de motor de avião, durando quase 5 minutos. Todo mundo correu para fora de casa para olhar para o céu". Mas quem olhou para o alto, nada viu. Isso porque o motivo do barulho estava em solo.

O som que causou curiosidade em algumas pessoas foi emitido pelo motor do cargueiro da Total Cargo, empresa que opera o serviço postal noturno dos Correios — habitualmente, os voos decolam sempre após as 23h de Vitória e se notabilizam pelo "som único".

Do RS para o ES

Uma fonte de A Gazeta explicou que o ruído escutado foi emitido pelo motor Pratt & Whitney JT8D, utilizado no Boeing 727-200F da empresa, sendo que cada aeronave do modelo possui três motores do tipo. "Foi um teste. Eles trouxeram o motor do avião que foi desmontado lá no Aeroporto de Porto Alegre (Salgado Filho) e trouxeram para cá para ser colocado no TTO" – matrícula da aeronave da empresa que está em Vitória.

O trijato da Total utiliza motores modelo JT8D, que emitiu o som escutado por moradores dos arredores do aeroporto. (Murilo Cuzzuol)

Devido à tragédia climática ocorrida no Rio Grande do Sul no fim de abril com chuvas históricas, o cargueiro de matrícula PR-TTP, um "irmão" do PR-TTO e também do PR-TTW, acabou inutilizado devido aos danos provocados pela água no período em que o terminal aeroportuário gaúcho permaneceu alagado. Desta forma, peças aproveitáveis da aeronave, caso dos motores, estão sendo reaproveitadas em outros aviões.

O trijato que está em Vitória é o último modelo do tipo em operação no Brasil. Em breve ele deixará de fazer parte da companhia, que irá operar apenas com aeronaves 737-400, mais modernas e silenciosas.

Cargueiro 727-200F da Total Cargo, matrícula PR-TTO, no pátio do Aeroporto de Vitória. (Murilo Cuzzuol)

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta