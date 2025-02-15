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Educação

'Nunca é tarde para aprender', diz aposentado de 84 anos aprovado na Ufes

Após décadas de trabalho, João Guerra Pinto voltou a estudar, concluiu o ensino médio via EJA, fez o Enem e conseguiu acesso ao curso de Gemologia

Publicado em 15 de Fevereiro de 2025 às 09:35

Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

15 fev 2025 às 09:35
João Guerra Pinto passou na Ufes aos 84 anos
João Guerra Pinto passou em Gemologia, na Ufes, aos 84 anos Crédito: Acervo pessoal
Aos 84 anos, João Guerra Pinto provou que a idade não é obstáculo para alcançar os sonhos. Após uma vida dedicada ao trabalho, ele ingressou na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) para cursar Gemologia.
"Nunca é tarde para aprender. Sempre soube que o caminho do bem era o estudo", diz o futuro estudante universitário.
Nascido em Portugal, João veio ao Brasil aos 15 anos para se juntar ao pai. Desde então, trabalhou para sustentar a família, deixando de lado seus estudos. Anos mais tarde, ele se tornou dono de um bar no Centro de Vitória, onde trabalhava de 10 a 12 horas diariamente.
Em 2023, João decidiu passar o negócio para o neto. Foi então que ele viu a oportunidade de realizar um sonho antigo: completar os estudos. Com a ajuda da família, ele concluiu o ensino médio na modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e, surpreendendo a todos, decidiu prestar o Enem para ingressar na universidade. 

Em 2024, o aposentado compartilhou sua história com a TV Gazeta

"Ele sempre teve sede de conhecimento. Mesmo trabalhando muito, sempre encontrava tempo para ler e estudar"
Rosa Maria Gomes Pinto - Advogada e filha de João 
Quando João anunciou que faria o Enem, a família ficou surpresa, mas confiava na determinação dele. Rosa Maria pegou as apostilas do filho e levou até o pai, ajudando-o a estudar. A neta Ariadne Bezerra também deu suporte, ensinando-o a preencher o gabarito e a lidar com a estrutura da prova, algo novo para ele.
João Guerra Pinto comemorando aprovação na Ufes com a família
João Guerra Pinto comemorando aprovação na Ufes com a família Crédito: Acervo pessoal
Sabendo da importância da redação, a família contratou a educadora Eliana Senna Bof, professora aposentada com mais de 50 anos de experiência, que já havia ensinado outros familiares.
Quando a aprovação veio, a emoção tomou conta. “Eu me senti gratificada. Ele foi recompensado pelo esforço. Aprendi com ele que, quando nos empenhamos, colhemos os resultados”, ressalta Rosa Maria. 
“Quem anda pra trás é caranguejo”
Para se preparar, João organizou uma rotina intensa de oito horas diárias de estudo. No entanto, para quem trabalhou 12 horas por dia durante décadas, essa dedicação parecia natural.
"Apenas o conhecimento pode proporcionar uma vida melhor. Enquanto eu tiver vida, quero melhorar. Afinal, só quem anda para trás é caranguejo"
João Guerra Pinto - Universitário
Para aqueles que, como ele, precisaram adiar os estudos, João deixa uma mensagem de incentivo: “É preciso acreditar no próprio potencial, cuidar do bem-estar e seguir em frente”.
Por que Gemologia?
João inicialmente queria apenas testar seus conhecimentos no Enem e, após os resultados, analisou suas possibilidades com a neta. Ele viu que poderia escolher entre Arquivologia, Biblioteconomia e Gemologia. O estudo das pedras preciosas despertou seu interesse, e ele optou pelo curso.
O trote
Aprovado na UFES, João não escapou da tradição universitária. A família organizou um churrasco para celebrar e, como parte do trote, ele aceitou raspar o cabelo.
“Minha mãe ficou com dó quando soube que ele teria que raspar, mas ele logo falou: ‘Se é tradição, eu vou fazer, sem privilégios’”, contou a filha. 
A família registrou todo o momento, mas não esperava pela repercussão. “Foi uma semana mágica. Estamos felizes e gratos por ver o esforço dele sendo aplaudido por tantas pessoas", afirma Rosa Maria. 

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