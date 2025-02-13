Ministério Público notifica prefeitura para reformar escolas em Iúna

Recomendação foi dada pelo MPES à Prefeitura de Iúna Crédito: Divulgação/Prefeitura de Iúna

Oito escolas da rede pública de ensino deverão ser reformadas pela prefeitura de Iúna, cidade localizada no Caparaó capixaba, após uma notificação encaminhada pelo Ministério Público à administração do município. A recomendação se baseia nas análises realizadas em 2023 durante visitas técnicas que apontaram a falta de infraestrutura adequada em diversas escolas, com danos nos acessos, banheiros e salas de aulas.

Entre as oito unidades de ensino, seis devem passar por reformas em breve e duas necessitam de planejamento de obras e reformas que são indispensáveis para a preservação dos edifícios. Ainda segundo o MP, as informações sobre o andamento das obras de duas das escolas devem ser encaminhadas mensalmente ao órgão.