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Ministério Público notifica prefeitura para reformar escolas em Iúna

Seis colégios deverão passar por reformas imediatas enquanto outros dois necessitam de planejamento de obras antes do início da intervenção

Publicado em 13 de Fevereiro de 2025 às 18:20

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

13 fev 2025 às 18:20
Prédio da Prefeitura de Iúna
Recomendação foi dada pelo MPES à Prefeitura de Iúna Crédito: Divulgação/Prefeitura de Iúna
Oito escolas da rede pública de ensino deverão ser reformadas pela prefeitura de Iúna, cidade localizada no Caparaó capixaba, após uma notificação encaminhada pelo Ministério Público à administração do município. A recomendação se baseia nas análises realizadas em 2023 durante visitas técnicas que apontaram a falta de infraestrutura adequada em diversas escolas, com danos nos acessos, banheiros e salas de aulas.
Entre as oito unidades de ensino, seis devem passar por reformas em breve e duas necessitam de planejamento de obras e reformas que são indispensáveis para a preservação dos edifícios. Ainda segundo o MP, as informações sobre o andamento das obras de duas das escolas devem ser encaminhadas mensalmente ao órgão.
A prefeitura de Iúna foi procurada, mas não se manifestou até a publicação desta matéria. O espaço segue em aberto.

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