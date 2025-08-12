Home
>
Cotidiano
>
Novo RU da Ufes de São Mateus: cardápio repaginado, biometria e mais

Novo RU da Ufes de São Mateus: cardápio repaginado, biometria e mais

Novidades foram apresentadas pela instituição em audiência pública na terça-feira (12); local terá ainda mais acessibilidade e possibilidade de pagamento digital

Carol Leal

Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 11:37

Restaurante Universitário da Ufes de São Mateus ganha novo cardápio e melhorias
Restaurante Universitário da Ufes de São Mateus ganha novo cardápio e melhorias Crédito: Divulgação/Ufes

Melhorias no cardápio e nos serviços oferecidos pelo Restaurante Universitário (RU) vão ser implementadas pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no campus de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. As novidades foram apresentadas e discutidas pela instituição em uma audiência pública realizada nesta terça-feira (12) e buscam reforçar a permanência estudantil na universidade.

Recomendado para você

Novidades foram apresentadas pela instituição em audiência pública na terça-feira (12); local terá ainda mais acessibilidade e possibilidade de pagamento digital

Novo RU da Ufes de São Mateus: cardápio repaginado, biometria e mais

Ocorrência foi registrada na manhã desta terça-feira (12) e não há informações sobre feridos; Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou equipe ao local

Incêndio atinge loja de utilidades no Centro de Vargem Alta; vídeo

Em dezembro de 2024, governo do Estado chegou a confirmar que as obras estavam no estágio final e que os alunos teriam aula em 2025, o que ainda não aconteceu

13 anos em obras: Escola Aristóbulo Barbosa Leão não tem data para abrir na Serra

A Ufes informou que desde a última quarta-feira (6) já estão sendo oferecidos sucos e sobremesas nas refeições, cardápios mais variados e balanceados, além de preparações veganas pelo menos três vezes por semana. Também estão previstas mudanças na infraestrutura do restaurante, sinalização, acessibilidade, uso de biometria na entrada e pagamento digital.

Foi lançado ainda pela universidade um concurso cultural para criar uma nova logomarca para a fachada dos Restaurantes Universitários, aberto a estudantes de graduação e pós-graduação. O vencedor receberá R$ 5 mil, e o segundo colocado, R$ 2 mil. O prazo para envio de propostas vai até 29 de agosto, com votação popular de 12 a 21 de setembro. O resultado será divulgado no dia 22 de setembro. 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

ES Norte Universidades

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais