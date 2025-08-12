Restaurante Universitário

Novo RU da Ufes de São Mateus: cardápio repaginado, biometria e mais

Novidades foram apresentadas pela instituição em audiência pública na terça-feira (12); local terá ainda mais acessibilidade e possibilidade de pagamento digital

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 11:37

Restaurante Universitário da Ufes de São Mateus ganha novo cardápio e melhorias Crédito: Divulgação/Ufes

Melhorias no cardápio e nos serviços oferecidos pelo Restaurante Universitário (RU) vão ser implementadas pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no campus de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. As novidades foram apresentadas e discutidas pela instituição em uma audiência pública realizada nesta terça-feira (12) e buscam reforçar a permanência estudantil na universidade.

A Ufes informou que desde a última quarta-feira (6) já estão sendo oferecidos sucos e sobremesas nas refeições, cardápios mais variados e balanceados, além de preparações veganas pelo menos três vezes por semana. Também estão previstas mudanças na infraestrutura do restaurante, sinalização, acessibilidade, uso de biometria na entrada e pagamento digital.

Foi lançado ainda pela universidade um concurso cultural para criar uma nova logomarca para a fachada dos Restaurantes Universitários, aberto a estudantes de graduação e pós-graduação. O vencedor receberá R$ 5 mil, e o segundo colocado, R$ 2 mil. O prazo para envio de propostas vai até 29 de agosto, com votação popular de 12 a 21 de setembro. O resultado será divulgado no dia 22 de setembro.

