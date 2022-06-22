Novas medicações podem ajudar a controlar pandemia no 2° semestre

Paxlovid, novo remédio contra Covid, deverá ser adquirido pelo Ministério da Saúde e distribuído aos Estados Crédito: Shutterstock

Com a incorporação de novos medicamentos no tratamento da Covid-19 , aliados à vacinação, o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, acredita que será possível controlar a pandemia e seus reflexos no próximo semestre.

“Caminhamos para ter um segundo semestre com controle do impacto da pandemia, de internações e óbitos, em patamares que não alcançamos em nenhum momento anterior da pandemia”, assinala o secretário.

Em coletiva na tarde desta quinta-feira (22), Nésio informou que o governo do Estado comprou mais 4.200 comprimidos do Baricitinib, volume suficiente para o tratamento de 300 pacientes que estejam em uso de ventilação não-invasiva, internados em hospitais.

“Com o uso do medicamento, a expectativa é de redução do impacto em ventilação mecânica, complicações e óbito dos pacientes internados”, explicou.

A quantidade do medicamento será suficiente, estima o secretário, para atendimento dos pacientes no mês de junho. Para o mês de julho está prevista a conclusão de novos processos licitatórios que vão viabilizar a compra do remédio para o período até dezembro.

“Desta forma, o Espírito Santo incorpora, definitivamente, o medicamento Baricitinib na sua rotina hospitalar no tratamento dos pacientes com a Covid-19”, ressaltou Nésio.

Outro medicamento aguardado é o Paxlovid, da Pfizer, cuja compra deverá ser efetuada pelo Ministério da Saúde, que se encarregará ainda de sua disponibilização para os Estados.