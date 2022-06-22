Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

Novas medicações podem ajudar a controlar pandemia no 2° semestre

O controle será alcançado com a utilização de dois novos medicamentos em pacientes com a Covid-19, associados ao plano de vacinação contra a doença

Publicado em 22 de Junho de 2022 às 17:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2022 às 17:04
Paxlovid, o novo remédio contra Covid
Paxlovid, novo remédio contra Covid, deverá ser adquirido pelo Ministério da Saúde e distribuído aos Estados Crédito: Shutterstock
Com a incorporação de novos medicamentos no tratamento da Covid-19, aliados à vacinação, o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, acredita que será possível controlar a pandemia e seus reflexos no próximo semestre.
“Caminhamos para ter um segundo semestre com controle do impacto da pandemia, de internações e óbitos, em patamares que não alcançamos em nenhum momento anterior da pandemia”, assinala o secretário.
Em coletiva na tarde desta quinta-feira (22), Nésio informou que o governo do Estado comprou mais 4.200 comprimidos do Baricitinib, volume suficiente para o tratamento de 300 pacientes que estejam em uso de ventilação não-invasiva, internados em hospitais.

Veja Também

Conheça o novo remédio para tratar Covid, disponível no SUS

“Com o uso do medicamento, a expectativa é de redução do impacto em ventilação mecânica, complicações e óbito dos pacientes internados”, explicou.
A quantidade do medicamento será suficiente, estima o secretário, para atendimento dos pacientes no mês de junho. Para o mês de julho está prevista a conclusão de novos processos licitatórios que vão viabilizar a compra do remédio para o período até dezembro.
“Desta forma, o Espírito Santo incorpora, definitivamente, o medicamento Baricitinib na sua rotina hospitalar no tratamento dos pacientes com a Covid-19”, ressaltou Nésio.
Outro medicamento aguardado é o Paxlovid, da Pfizer, cuja compra deverá ser efetuada pelo Ministério da Saúde, que se encarregará ainda de sua disponibilização para os Estados.
O secretário explicou que o medicamento é destinado a pacientes com comorbidades, idosos, para tratamento ambulatorial ou domiciliar de quadros leves da Covid-19.

Veja Também

Tratar Covid grave com remédio já é realidade no ES. Entenda como funciona

Governo vai ofertar primeiro remédio contra Covid ao SUS

Covid-19: Anvisa aprova uso emergencial de remédio da Pfizer

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

SESA Covid-19 Vacinas contra a Covid-19 Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Livrarias em Vitória comemoram Dia Mundial do Livro com sorteio e brindes
**ARQUIVO** SÃO PAULO, SP 14.12.1990 - Automobilismo - FÃ³rmula 1: o piloto Ayrton Senna mostra prÃªmio da FIA no aeroporto de Congonhas, em SÃ£o Paulo. (SÃ£o Paulo, SP, 14.12.1990. Foto: Sergio Andrade/Folhapress)
O que aconteceu com o Banco Nacional, do icônico boné azul de Senna?
Imagem de destaque
Líbano acusa Israel de crime de guerra por ataque que matou jornalista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados