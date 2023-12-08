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Ingressos gratuitos

Navios da Marinha abertos para visitação no Porto de Vitória até quinta (14)

A visitação é gratuita e está sendo organizada em homenagem ao Dia do Marinheiro, comemorado na próxima quarta-feira (13). Os ingressos devem ser obtidos por meio da plataforma Sympla

Publicado em 08 de Dezembro de 2023 às 08:01

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

08 dez 2023 às 08:01
Navio-Patrulha Oceânico APA (P121) e a Fragata Independência (F44) estarão abertos para visitação no Porto de Vitória
Navio-Patrulha Oceânico APA (P121) e a Fragata Independência (F44) estarão abertos para visitação no Porto de Vitória Crédito: Marinha do Brasil
Dois navios da Marinha do Brasil estarão abertos para visitação do público entre os dias 9 e 14 de dezembro no Porto de Vitória. O Navio-Patrulha Oceânico APA (P121) e a Fragata Independência (F44) receberão as pessoas em dias diferentes, mas sempre das 14 às 17h. A visitação é gratuita e está sendo organizada em homenagem ao Dia do Marinheiro, comemorado na próxima quarta-feira (13). Os ingressos devem ser obtidos por meio da plataforma Sympla.
Os ingressos estão disponíveis desde a noite de quinta-feira (7). As vagas estão limitadas a 2.500 convites por dia e cada pessoa pode reservar até quatro ingressos. O acesso à área portuária só será permitido mediante apresentação do ingresso, impresso ou on-line, e também do cumprimento dos requisitos de segurança: uso de calçado fechado, sem salto.
Os navios abertos para visitação do público:
  • Nos dias 9 (sábado) e 10 (domingo) de dezembro, das 14h às 17h, a Fragata Independência estará aberta à visitação pública.
  • Nos dias 12 (terça-feira), 13 (quarta-feira) e 14 (quinta-feira) de dezembro, das 14h às 17h, o Navio Patrulha APA estará aberto à visitação pública
A Fragata Independência (F-44) é o quinto navio a ostentar este nome na Marinha do Brasil. Foi batizada e lançada no início da década de 1970 e esteve no mar pela primeira vez em 11 de dezembro de 1978. As Fragatas são Navios-Escolta. Podem localizar e destruir aeronaves, navios de superfície e submarinos inimigos, além de efetuar patrulhas nas nossas águas.
Navios da Marinha abertos para visitação no Porto de Vitória até quinta
O Navio-Patrulha Oceânico “APA” foi incorporado à Marinha do Brasil em 30 de novembro de 2012, nas dependências da Base Naval de Portsmouth, no Reino Unido. O navio, construído pela empresa BAE Systems Maritime – Naval Ships, recebeu o nome “APA” em alusão a um importante rio brasileiro, localizado no estado do Mato Grosso do Sul, que delimita a divisa entre o Brasil e o Paraguai.
Navio-Patrulha Oceânico APA (P121) e a Fragata Independência (F44) estarão abertos para visitação no Porto de Vitória
Navio-Patrulha Oceânico APA (P121) e a Fragata Independência (F44) estarão abertos para visitação no Porto de Vitória Crédito: Marinha do Brasil
O “APA” foi construído para atender às necessidades de fiscalização de extensas áreas marítimas. A grande autonomia, a capacidade de operar com aeronave embarcada (helicóptero) e o fato de ter duas lanchas rápidas, o tornam um valioso meio na proteção e fiscalização das Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB), conhecida como a "Amazônia Azul". A missão do Navio-Patrulha Oceânico “Apa" é executar a patrulha naval e as operações de socorro e de salvamento; apoiar logisticamente as instalações existentes nas ilhas oceânicas e as operações de retomada e de resgate de reféns, a fim de contribuir para a condução de atividades benignas e de emprego limitado da força, visando a salvaguarda da vida humana e dos interesses do Brasil no mar (na extensão da “Amazônia Azul”); e apoiar a política externa brasileira

Como garantir o ingresso?

  1. Acesse o link para ver as informações e datas disponíveis
  2. Veja as datas disponíveis e escolha o horário desejado. Clique no "+" para adicionar um ingresso na data e horário de sua preferência
  3. Depois de escolher a data e horário, clique em "comprar ingresso", que aparece na cor verde. Não será cobrada qualquer taxa, mas é preciso inserir informações pessoais.

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