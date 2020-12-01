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Na puxada de rede: mais de 2 toneladas de pescada amarela, em Itapemirim

Vídeo mostra pescadores impressionados com a quantidade. Precisou da força de 12 homens para retirar os 2,3 mil quilos de peixe da água

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 20:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2020 às 20:41
Arrastão pesca 2,3 mil quilos de peixe em Itapemirim
Arrastão pesca 2,3 mil quilos de peixe em Itapemirim Crédito: Reprodução/ Redes sociais
Uma pescaria de arrasto conseguiu capturar 2,3 mil quilos de peixe da espécie pescada amarela em Itapemirim, Litoral Sul do Espírito Santo. A quantidade deixou os pescadores admirados na manhã dessa segunda-feira (30). Todo o produto, segundo o pescador Manoel Carvalho de Oliveira, de 68 anos, já foi vendido ao mercado local.
Há 40 anos vivendo da pesca, o senhor Manoel conta que não via a espécie sendo pescada nesta quantidade há muito tempo. Já pesquei até mais que isso, mas já tem mais de quatro anos que não via nesta quantidade. Foi até raro, conta o pescador. Veja o vídeo:
Manoel contou que a rede é deixada no mar por volta das 4h e retirada logo pela manhã. Precisou da força de 12 homens para retirar as duas toneladas de peixe da água. O quilo da espécie pescada é vendida por R$ 17 no mercado regional.
Segundo a prefeitura de Itapemirim, a pescada amarela está entre as mais comuns no litoral brasileiro e não há período de defeso estabelecido para a pesca desta espécie. Quanto à atividade, a pesca de arrasto artesanal é das mais tradicionais do município e não há proibição quanto a sua prática, apenas normas que definem o emalhe da rede que deve ser usada na atividade.

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