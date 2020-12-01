Na puxada de rede: mais de 2 toneladas de pescada amarela, em Itapemirim

Arrastão pesca 2,3 mil quilos de peixe em Itapemirim Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Uma pescaria de arrasto conseguiu capturar 2,3 mil quilos de peixe da espécie pescada amarela em Itapemirim , Litoral Sul do Espírito Santo. A quantidade deixou os pescadores admirados na manhã dessa segunda-feira (30). Todo o produto, segundo o pescador Manoel Carvalho de Oliveira, de 68 anos, já foi vendido ao mercado local.

Há 40 anos vivendo da pesca, o senhor Manoel conta que não via a espécie sendo pescada nesta quantidade há muito tempo. Já pesquei até mais que isso, mas já tem mais de quatro anos que não via nesta quantidade. Foi até raro, conta o pescador. Veja o vídeo:

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Manoel contou que a rede é deixada no mar por volta das 4h e retirada logo pela manhã. Precisou da força de 12 homens para retirar as duas toneladas de peixe da água. O quilo da espécie pescada é vendida por R$ 17 no mercado regional.