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Socorro

Municípios do Sul do ES terão serviço de ambulâncias do Samu

Um edital foi publicado nesta quinta-feira (30) para a seleção da instituição que gerenciará o serviço em 18 cidades da região Sul

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 18:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2020 às 18:40
Ambulância do Samu
Ambulância do Samu Crédito: João Paulo Roceti
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), um serviço de atendimento pré-hospitalar, será implantado em 18 municípios do Sul do Espírito Santo. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), nesta quinta-feira (30) foi publicado edital para a seleção de instituição que gerenciará o serviço nas cidades da região.
A data para o início do serviço não foi informada. A instalação do Samu acontecerá por meio do Consórcio Intermunicipal Sul (CIM Polo Sul), que publicou o certame no Diário Oficial do Estado. A seleção, segundo a Sesa, faz parte da primeira fase de implantação.
Os 18 municípios beneficiados serão: Alegre, Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibitirama, Irupi, Iúna, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Presidente Kennedy e Vargem Alta.
Uma segunda fase, de acordo com o Estado, contemplará outros quatro municípios da região Sul. O investimento contará com o cofinanciamento de custeio e investimento anual de aproximadamente R$16,7 milhões, segundo a Sesa. O financiamento do serviço é tripartite, com divisão entre União, Estado e municípios.
Cachoeiro de Itapemirim, segundo a prefeitura do município, terá uma base do serviço que ficará na rua Doutor Deolindo, no bairro Baiminas, junto à Central de Ambulâncias da Secretaria Municipal de Saúde (Semus).
De acordo com a Semus, Cachoeiro terá quatro ambulâncias funcionando como unidades móveis de saúde, sendo uma de suporte avançado, uma de suporte intermediário e duas de suporte básico.

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O objetivo, segundo a secretaria do município, é fazer com que profissionais de saúde iniciem, da forma mais precoce possível, os procedimentos de salvamento de pacientes em situações de urgência e emergência, aumentando as possibilidades de recuperação das vítimas.

COBERTURA

Segundo a Sesa, atualmente o SAMU 192 atende 22 municípios, com cobertura de 57,2% da população capixaba. Os municípios de abrangência são: Afonso Cláudio, Anchieta, Brejetuba, Cariacica, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Fundão, Guarapari, Ibatiba, Itaguaçu, Itarana, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Piúma, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Serra, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha, Vitória.

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