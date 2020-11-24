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BR 101

'Morreu trabalhando', diz avó de motorista morto em acidente na Serra

Ambos moravam na mesma casa, no bairro Flexal, em Cariacica. Michel, contratado em uma empresa de construção e refrigeração de Ibiraçu, fazia o trajeto de volta para o local de trabalho quando o veículo colidiu com uma carreta na BR 101
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2020 às 22:33

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 22:33

Avó de rapaz morto em acidente na BR 101 conta que o criou Crédito: Tiago Felix
Após acidente que matou o motorista Michel de Sousa Gomes, de 27 anos, no início da tarde desta segunda-feira (23) na BR 101, na Serra, a avó do rapaz, Ana Maria Santos Gomes, de 72 anos, desabafou. Ambos moravam na mesma casa, no bairro Flexal, em Cariacica. Michel, contratado em uma empresa de construção e refrigeração de Ibiraçu, fazia o trajeto de volta para o local de trabalho quando o veículo colidiu com uma carreta.
Ana Maria contou que foi responsável pela criação do neto. "Eu o criei. Mas se Deus quis assim, que assim seja. Minha força vem de Deus. Meu neto era um rapaz muito forte, trabalhador, honesto. Estou muito feliz porque ele não morreu na vagabundagem, roubando ou matando, morreu trabalhando. Isso conforta muito, já que tantas mães encontram o filho morto porque estava na vagabundagem", disse.
A avó de Michel relatou que de agora em diante deverá ajudar na criação dos dois bisnetos. "Cheguei do sítio ontem às 12h, fiquei o resto do dia com eles. Às 21h, Michel subiu e foi dormir, morava em cima da minha casa, e eu também fui deitar. Hoje (23) ele foi trabalhar e eu fiquei em casa e, às 12h, falaram que tinha acontecido o acidente. Ele levou os companheiros de manhã para a empresa, era motorista, voltou para trocar uma peça e trazer os companheiros de noite. Eu espero agora ajudar a esposa dele criar os filhos dele, é isso que precisa ser feito", afirmou.
Para ela, não é possível apontar um culpado pelo ocorrido. "Ninguém sabe ainda se ele bateu ou se a carreta bateu nele, quem vai investigar é a Polícia Rodoviária Federal. Não posso pedir justiça por isso porque não foi alguém que matou ele, foi um acidente. Eu vou ajudar a esposa dele. Não tem que ficar brigando, Deus quis ele", concluiu.

O ACIDENTE

Um motorista morreu em um acidente envolvendo uma carreta e um carro no início da tarde desta segunda-feira (23) na BR 101, na Serra, entre os bairros Belvedere e Cidade Nova da Serra. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu no quilômetro 249 da rodovia, que esteve totalmente interditada por quase quatro horas. De acordo com a Eco101, a rodovia foi liberada por volta das 15h50.
Acidente na BR 101
Acidente na BR 101 Crédito: Leitor | A Gazeta
De acordo com a Eco101, empresa responsável pela administração da rodovia, a ocorrência foi registrada às 12h21. O condutor do carro faleceu no local. Ele estava sozinho no veículo. A perícia da Polícia Civil foi acionada para fazer a remoção do corpo.
A empresa informou ainda que outra vítima, com ferimentos leves, foi atendida no local da ocorrência. A carreta estava carregada com placas de granito e o material ficou espalhado pela pista.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, foram acionados para atendimento recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção). Equipes da PRF, IML e da Polícia Militar também estiveram no local.

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