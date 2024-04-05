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Acidente em empresa

Morre trabalhador que teve 90% do corpo queimado em metalúrgica de Linhares

Edsney Cândido da Silva, de 43 anos, se acidentou após cair em um tanque aquecido da empresa no dia 20 de março e faleceu na madrugada desta sexta-feira (5)
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

05 abr 2024 às 10:53

Publicado em 05 de Abril de 2024 às 10:53

Homem tem 90% do corpo queimado após acidente em metalúrgica de Linhares
Edsney Cândido da Silva morreu após cair em um tranque aquecido em uma metalúrgica de Linhares; ele teve 90% do corpo queimado  Crédito: Acervo pessoal
Morreu, na madrugada desta sexta-feira (5), Edsney Cândido da Silva, de 43 anos. Ele era funcionário de uma metalúrgica localizada em Linhares, no Norte do Espírito Santo, e se acidentou após cair em um tanque aquecido da empresa no dia 20 de março. O trabalhador estava na empresa havia cerca de três meses e teve cerca de 90% do corpo queimado, sofrendo queimaduras de segundo grau. 
À época do acidente, Cleuziane Cândido, irmã de Edsney, em entrevista à reportagem da TV Gazeta, informou que o irmão foi socorrido e internado em hospital de Vitória. Segundo ela, ele havia passado por uma cirurgia e estava em coma induzido.
Em nota encaminhada à reportagem, a Brametal, empresa onde Edsney se acidentou, lamentou o ocorrido. De acordo com a metalúrgica, a causa da morte está sob investigação dos órgãos competentes. 
"Neste momento difícil, prestamos os nossos mais sinceros sentimentos a familiares e amigos, além de todo o apoio necessário", comunicou a Brametal. 

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