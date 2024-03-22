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Norte do ES

Trabalhador tem 90% do corpo queimado após acidente em metalúrgica de Linhares

Edsney Cândido da Silva, de 43 anos, caiu em um tanque aquecido e teve queimaduras de segundo grau; ele passou por uma cirurgia e está em coma induzido

Publicado em 22 de Março de 2024 às 11:11

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

22 mar 2024 às 11:11
Homem tem 90% do corpo queimado após acidente em metalúrgica de Linhares
Edsney Cândido da Silva teve cerca de 90% do corpo queimado após cair em um tanque aquecido em uma empresa de metalurgia em Linhares Crédito: Acervo pessoal
Um homem teve cerca de 90% do corpo queimado após cair em um tanque aquecido em uma empresa de metalurgia localizada em Linhares, no Norte do Estado, na noite da última quarta-feira (20). Edsney Cândido da Silva, de 43 anos, trabalhava na empresa há cerca de três meses e sofreu queimaduras de segundo grau. 
Segundo Cleuziane Cândido, irmã de Edsney, o irmão foi socorrido e encontra-se internado no Hospital Santa Rita, em Vitória. Ele passou por uma cirurgia e está em coma induzido. 
"É uma situação que entristece. A família toda está desolada. Agora é esperar que ele se recupere, mas a gente sabe que vai ser difícil"
Cleuziane Cândido - Irmã de Edsney
Em nota, a Brametal, empresa onde Edsney se acidentou, informou que uma equipe prestou os primeiros socorros ao colaborador. Segundo a empresa, ele estava consciente e interagindo. De Linhares, Edsney foi levado para um hospital particular da cidade e, em seguida, foi transferido para Vitória. 
A Brametal é referência em estruturas metálicas
O acidente ocorreu no interior da Brametal, sediada às margens da BR 101 em Linhares Crédito: Brametal/Divulgação
"A Brametal lamenta o ocorrido e informa que está investigando as causas do acidente, além de, como prioridade, prestar toda a assistência necessária ao colaborador e seus familiares, os quais o acompanham nesse importante momento", comunicou a empresa. 

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