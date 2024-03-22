Trabalhador tem 90% do corpo queimado após acidente em metalúrgica de Linhares

Edsney Cândido da Silva teve cerca de 90% do corpo queimado após cair em um tanque aquecido em uma empresa de metalurgia em Linhares Crédito: Acervo pessoal

Um homem teve cerca de 90% do corpo queimado após cair em um tanque aquecido em uma empresa de metalurgia localizada em Linhares , no Norte do Estado, na noite da última quarta-feira (20). Edsney Cândido da Silva, de 43 anos, trabalhava na empresa há cerca de três meses e sofreu queimaduras de segundo grau.

Segundo Cleuziane Cândido, irmã de Edsney, o irmão foi socorrido e encontra-se internado no Hospital Santa Rita, em Vitória. Ele passou por uma cirurgia e está em coma induzido.

"É uma situação que entristece. A família toda está desolada. Agora é esperar que ele se recupere, mas a gente sabe que vai ser difícil" Cleuziane Cândido - Irmã de Edsney

Em nota, a Brametal, empresa onde Edsney se acidentou, informou que uma equipe prestou os primeiros socorros ao colaborador. Segundo a empresa, ele estava consciente e interagindo. De Linhares, Edsney foi levado para um hospital particular da cidade e, em seguida, foi transferido para Vitória.

O acidente ocorreu no interior da Brametal, sediada às margens da BR 101 em Linhares Crédito: Brametal/Divulgação