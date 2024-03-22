Trabalhador tem 90% do corpo queimado após acidente em metalúrgica de Linhares

Um homem teve cerca de 90% do corpo queimado após cair em um tanque aquecido em uma empresa de metalurgia localizada em Linhares, no Norte do Estado, na noite da última quarta-feira (20). Edsney Cândido da Silva, de 43 anos, trabalhava na empresa há cerca de três meses e sofreu queimaduras de segundo grau.
Segundo Cleuziane Cândido, irmã de Edsney, o irmão foi socorrido e encontra-se internado no Hospital Santa Rita, em Vitória. Ele passou por uma cirurgia e está em coma induzido.
"É uma situação que entristece. A família toda está desolada. Agora é esperar que ele se recupere, mas a gente sabe que vai ser difícil"
Em nota, a Brametal, empresa onde Edsney se acidentou, informou que uma equipe prestou os primeiros socorros ao colaborador. Segundo a empresa, ele estava consciente e interagindo. De Linhares, Edsney foi levado para um hospital particular da cidade e, em seguida, foi transferido para Vitória.
"A Brametal lamenta o ocorrido e informa que está investigando as causas do acidente, além de, como prioridade, prestar toda a assistência necessária ao colaborador e seus familiares, os quais o acompanham nesse importante momento", comunicou a empresa.