Moradores relatam estrondo e tremor em Vitória

Muitos ouviram e sentiram, mas o mistério continua. Na tarde desta terça-feira (22), por volta das 14h45, centenas de pessoas que estavam na Capital escutaram um estrondo e viram o "chão" e janelas tremerem. A maior parte dos relatos foi em Jardim Camburi , mas teve gente até de bairros da Serra que comentou sobre o barulho.

Os relatos dão conta de que o estrondo parecia o de um trovão, de batida ou até transformador estourando. "Ouvi um barulho alto como se fosse de um trovão. Pensei que fosse alguma obra do condomínio, mas na hora que perguntei no grupo teve gente que estava no trabalho em Jardim Camburi, Barro Vermelho, Praia do Canto e todos ouviram também. Chegou a tremer o chão o meu apartamento", afirmou Manuella Vasco, que mora na Mata da Praia.

Mas, afinal, o que aconteceu? Para tentar desvendar esse mistério, a reportagem de A Gazeta foi atrás desde empresas da região de Jardim Camburi até laboratórios que monitoram abalos sísmicos e raios no Brasil, mas em todos os casos a resposta foi negativa. Perguntamos para:

Observatório Sismológico da Universidade de Brasília



Laboratório de Neotectônica e Sismológico (Lanesi) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)



Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe)



Polícia Militar



Arcelor Mittal



Vale

EDP

Aeroporto de Vitória

A Arcelor Mittal e a Vale disseram que não houve ocorrências dentro de suas áreas. A EDP também informou que não houve nenhuma intercorrência na região, como estouro de transformador, por exemplo.

Polícia Militar relatou que não houve nenhuma ação na região, como detonação de explosivo. O Grupo de Eletricidade Atmosférica ( Elat ) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que monitora raios em todo o Brasil, informou que não identificou registro meteorológico em Vitória e nem no Estado no período.

A Gazeta também conversou com a doutora Luiza Bricalli, responsável pelo Laboratório de Neotectônica e Sismológico (Lanesi), da Universidade Federal do Espírito Santo ( A reportagem detambém conversou com a doutora Luiza Bricalli, responsável pelo Laboratório de Neotectônica e Sismológico (Lanesi), da Universidade Federal do Espírito Santo ( Ufes ), para checar se houve algum abalo sísmico na região, e ela informou que não houve. O professor George Sand Leão, que é associado do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, também disse que "não tem registro de evento sísmico no horário relatado até agora".

Foi levantada a hipótese de arremetida de um avião no Aeroporto de Vitória , mas a assessoria informou que "nenhuma intercorrência registrada no local". Ou seja, o mistério continua.

Relatos de quem ouviu e sentiu

A Gazeta preparou um formulário para receber os relatos dos leitores (confira no fim da matéria). Nele, foi possível identificar que a maioria das pessoas que ouviu o barulho estava em Jardim Camburi: mais de 30% das pessoas, até as 19h desta terça. Mas teve gente de outras partes de Vitória e também da Serra que respondeu. Veja os bairros:

Jardim Camburi

Bento Ferreira

Goiabeiras

Ilha das Caieiras

Jardim da Penha

Maria Ortiz

Mata da Praia

Resistência

Santa Luzia

André Carloni

Cidade Continental

Jardim Carapina

Vista da Serra

Alguns relatos:

"Foi um estrondo com tremor, como se um material pesado tivesse caído no solo. Minha filha estava brincando no quintal e na hora pensei que ela tivesse se acidentado, batido no portão com a bicicleta, mas quando senti o tremor percebi que o barulho não era na minha casa. Foi como um obra em prédio, com batida de estaca, só que mais forte. Mas não tem nenhuma obra nas proximidades da minha residência", escreveu uma leitora de A Gazeta.

Your browser does not support the audio element. Moradores relatam estrondo e tremor em Vitória

"Senti meu chão tremer, minha porta de vidro vibrar. Moro no segundo andar e o barulho foi de uma explosão foi muito forte, apesar de parecer estar longe da minha casa", disse outro. "Tremeu as janelas do apartamento, o barulho era de trovoada bem grande, como se fosse um tempestade se aproximando", relatou uma leitora.