Moradores relatam aumento de casos de chikungunya na Ilha do Boi

Moradores da Ilha do Boi estão preocupados com o aumento de casos de chikungunya no bairro Crédito: Divulgação

Além da preocupação com o coronavírus , os moradores da Ilha do Boi, em Vitória , convivem com outra aflição. Muitos estão adoecendo, mas em decorrência de outra doença: a chikungunya.

Segundo a presidente da Associação de Moradores do bairro, Cristina Balieiro Diniz, apenas no grupo que faz parte da associação são, pelo menos, 60 relatos da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, também transmissor da dengue e da zika.

"Temos observado uma crescente nos casos da doença aqui no bairro. Há algumas semanas os registros são sucessivos e, somente nos que fazem parte do grupo da Associação, o número é próximo de 60 casos, mas pode ser que haja até mais, porque muitos moradores não estão na associação, então não temos uma noção real dos casos na Ilha do Boi", disse a representante.

Uma das principais reclamações dos moradores era em relação à falta do carro fumacê na região, mas de acordo com a representante da associação, essa demanda foi atendida recentemente.

"Era uma situação que nos preocupava porque não víamos o serviço, mas após muitas solicitações, notamos que o fumacê voltou a circular pelo bairro. Foram pelo menos duas aplicações nas últimas semanas, mas o ideal é que ele seja mantido, pois o mosquito se reproduz rapidamente. Fora que no bairro há muita mata. Nesses locais, alguns pescadores costumam deixar baldes que usam para pescar e acabam acumulando água, ideal para o mosquito. Então, pedimos que a limpeza fosse intensificada", complementou Cristina Diniz.

NÚMEROS DA PREFEITURA DIFEREM

Em resposta, a Secretaria Municipal de Saúde informou que nos registros oficiais constam apenas quatro casos de chikungunya na Ilha do Boi. A pasta também esclareceu que durante o período de isolamento social, os agentes realizam visitas somente às residências com casos confirmados, mas que as ações no entorno das casas continuam.