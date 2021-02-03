Moradores de bairros de Viana e Cariacica reclamam de falta d'água

Moradores relatam cor amarelada em água no bairro Mucuri Crédito: Internauta

Moradores de vários bairros de Cariacica e de Viana afirmam que estão sem água há vários dias. Em alguns casos, a falha no abastecimento já dura cinco dias. O problema é relatado por moradores de pelo menos três bairros de Cariacica e dois de Viana. E aqueles que recebem a água em casa contam que ela vem barrenta e da cor amarela.

A recepcionista Stefanny Kethelyn, que mora em Santa Bárbara, contou que teve que comprar marmita no cartão de crédito por falta de água para cozinhar: "Tem dois dias que estamos sem água. Não deu pra fazer janta, almoço. As necessidades básicas estou indo na casa da minha avó, que tem um reservatório de água. E marmita tenho que comprar no crédito porque ainda não chegou o dia do pagamento".

Em Mucuri, em Cariacica, os moradores afirmam que sofrem com falta d'água há mais de uma semana, desde o dia 26 de janeiro. "Já tem uma semana. Ela acaba, volta e acaba de novo. E quando volta vem amarela, barrenta, mancha a roupa toda", reclama Amanda Pereira Luz.

Uma outra moradora de Mucuri diz que a falha no abastecimento tem acontecido com frequência no bairro. "Todo dia antes das 7 da manhã a água acaba e só retorna depois das 19 ou 20 horas", reclamou a moradora, sem se identificar.

Ainda em Cariacica, moradores da rua Horizonte, em Vila Nova, também afirmaram que estão sem água desde sábado na comunidade, o que vem causado prejuízo às famílias do bairro.

Em Viana, a auxiliar administrativo Joelma de Souza Oliveira está enfrentando o problema de abastecimento onde mora, em Marcílio de Noronha, e no local de trabalho, em Vila Bethania. "Estamos sem água desde sábado para fazer coisas básicas. Temos que comprar água para beber. A roupa suja e a vasilha na pia não param de acumular", desabafou.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Cesan informou que houve uma interrupção do fornecimento de água por algumas horas durante a madrugada desta quarta-feira (3) para limpeza de parte de uma bomba do sistema Jucu, que abastece municípios como Viana e Cariacica. A sujeira foi causada por uma chuva na cabeceira do Rio Jucu, que transportou materiais.