Moradores de Viana e Cariacica reclamam de água escura com mau cheiro

Moradores reclamam de cor e cheiro da água em Viana e Cariacica Crédito: Leitor | A Gazeta

A Cesan admitiu que há um problema e recomendou que a água não seja consumida, mas garantiu que o abastecimento está sendo normalizado. Moradores de Viana Cariacica têm enfrentado problemas com o fornecimento de água nos últimos dias: o cheiro está diferente e a cor escura. Com isso, muitas pessoas - de bairros diferentes - estão evitando usar a água que chega nas torneiras e chuveiros para a alimentação e higiene pessoal. O jeito é comprar galões de água mineral para manter as necessidades básicas de casa.mas garantiu que o abastecimento está sendo normalizado.

Em vídeos e fotos enviados por leitores de A Gazeta é possível notar a cor escura da água que chega na pia da cozinha e no chuveiro. Veja:

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O morador do bairro Areinha, em Viana, Elione Juvencio, diz que o problema começou a ser notado após um reparo realizado pela Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) em um bairro vizinho, há cerca de uma semana.

"Eles estavam fazendo um serviço na área, cavando o asfalto. O serviço foi encerrado, mas a água continua a mesma coisa. A Cesan prometeu que ia voltar ao normal, mas só piora", relata.

Situação da água que sai das torneiras de casas em Viana e Cariacica Crédito: Leitor | A Gazeta

Ele diz que parou de usar a água para cozinhar e lavar roupas brancas, por exemplo, desde que começou a perceber a cor escura.

"Continuamos tendo uma água que não podemos usar, mas estamos pagando pelo que chega. Acabamos tomando banho nela, mas por conta da pandemia, usamos mais álcool gel do que água para higiene", diz o morador.

No bairro vizinho, Nova Bethânia, também em Viana, a dona de casa Anna Karolina, mãe de dois filhos, fala que algumas pessoas na região chegaram a ficar sem água por alguns dias. Com a volta do abastecimento veio a surpresa: água suja.

"Já vai para o quarto dia aqui em Nova Bethânia. Hoje (28) fui tomar banho e a água estava preta. Ela tem pedaços de coisa preta, tem um cheiro não tão forte, mas a cor assusta. Tenho duas crianças, como a gente dá banho nelas? A água que tá na caixa sujou. Estou tendo que comprar água para fazer comida e beber", conta.

Moradores de Viana evitam usar a água que chega na torneira Crédito: Anna Karolina de Oliveira

Em Cariacica, no bairro Vista Dourada, o problema também é registrado por moradores há pelo menos dois dias.

Bairro Vista Dourada, em Cariacica, sofre com a água suja Crédito: Leitor | A Gazeta

O QUE DIZ A CESAN

Em resposta ao transtorno enfrentado pela população, a Cesan afirmou que está atuando e o abastecimento está sendo normalizado. Explica ainda que para atender ao aumento da demanda foram realizadas interligações de redes que aumentaram a quantidade da água nas tubulações. As melhorias beneficiam Viana e Cariacica. A Cesan diz ainda que em tubulações metálicas o aumento da pressão pode desprender material das paredes do tubo, deixando a água com coloração escura.

A companhia garantiu que, apesar do aspecto diferente, a água não causa nenhum mal à saúde. Porém, sugere que ela não seja consumida.