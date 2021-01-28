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Problema há dias

Moradores de Viana e Cariacica reclamam de água escura com mau cheiro

A situação é registrada em bairros diferentes e muita gente está comprando água mineral para usar dentro de casa. Cesan não recomenda o consumo da água escura e diz que está resolvendo o problema
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

28 jan 2021 às 18:27

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 18:27

Moradores reclamam de cor e cheiro da água em Viana e Cariacica
Moradores reclamam de cor e cheiro da água em Viana e Cariacica Crédito: Leitor | A Gazeta
Moradores de Viana e Cariacica têm enfrentado problemas com o fornecimento de água nos últimos dias: o cheiro está diferente e a cor escura. Com isso, muitas pessoas - de bairros diferentes - estão evitando usar a água que chega nas torneiras e chuveiros para a alimentação e higiene pessoal. O jeito é comprar galões de água mineral para manter as necessidades básicas de casa. A Cesan admitiu que há um problema e recomendou que a água não seja consumida, mas garantiu que o abastecimento está sendo normalizado.
Em vídeos e fotos enviados por leitores de A Gazeta é possível notar a cor escura da água que chega na pia da cozinha e no chuveiro. Veja:
O morador do bairro Areinha, em Viana, Elione Juvencio, diz que o problema começou a ser notado após um reparo realizado pela Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) em um bairro vizinho, há cerca de uma semana.
"Eles estavam fazendo um serviço na área, cavando o asfalto. O serviço foi encerrado, mas a água continua a mesma coisa. A Cesan prometeu que ia voltar ao normal, mas só piora", relata.
Moradores reclamam de cor e cheiro da água em Viana e Cariacica
Situação da água que sai das torneiras de casas em Viana e Cariacica Crédito: Leitor | A Gazeta
Ele diz que parou de usar a água para cozinhar e lavar roupas brancas, por exemplo, desde que começou a perceber a cor escura.
"Continuamos tendo uma água que não podemos usar, mas estamos pagando pelo que chega. Acabamos tomando banho nela, mas por conta da pandemia, usamos mais álcool gel do que água para higiene", diz o morador.
No bairro vizinho, Nova Bethânia, também em Viana, a dona de casa Anna Karolina, mãe de dois filhos, fala que algumas pessoas na região chegaram a ficar sem água por alguns dias. Com a volta do abastecimento veio a surpresa: água suja.
"Já vai para o quarto dia aqui em Nova Bethânia. Hoje (28) fui tomar banho e a água estava preta. Ela tem pedaços de coisa preta, tem um cheiro não tão forte, mas a cor assusta. Tenho duas crianças, como a gente dá banho nelas? A água que tá na caixa sujou. Estou tendo que comprar água para fazer comida e beber", conta.
Em Viana, moradores evitam usar a água que chega na torneira
Moradores de Viana evitam usar a água que chega na torneira Crédito: Anna Karolina de Oliveira
Em Cariacica, no bairro Vista Dourada, o problema também é registrado por moradores há pelo menos dois dias.
Bairro Vista Dourada, em Cariacica, sofre com a água suja
Bairro Vista Dourada, em Cariacica, sofre com a água suja Crédito: Leitor | A Gazeta

O QUE DIZ A CESAN

Em resposta ao transtorno enfrentado pela população, a Cesan afirmou que está atuando e o abastecimento está sendo normalizado. Explica ainda que para atender ao aumento da demanda foram realizadas interligações de redes que aumentaram a quantidade da água nas tubulações. As melhorias beneficiam Viana e Cariacica. A Cesan diz ainda que em tubulações metálicas o aumento da pressão pode desprender material das paredes do tubo, deixando a água com coloração escura.
A companhia garantiu que, apesar do aspecto diferente, a água não causa nenhum mal à saúde. Porém, sugere que ela não seja consumida.
A população pode acionar a Cesan pelo telefone 115, que funciona 24 horas por dia, ou por meio do site www.cesan.com.br.

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