+Milionária: prêmios de R$ 86 milhões no ES surpreendem até dono de lotérica

+Milionária: prêmios de R$ 86 milhões no ES surpreendem até dono de lotérica

Duas apostas simples feitas na mesma lotérica de Santa Maria de Jetibá levaram o prêmio máximo da +Milionária, de R$ 86.999.186,81 cada

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 10:22

Lotérica do Colono, em Santa Maria de Jetibá, onde duas apostas levaram prêmio de mais de R$ 86 milhões
Lotérica do Colono, em Santa Maria de Jetibá, onde duas apostas levaram prêmio de mais de R$ 86 milhões Crédito: Lotérica do Colono

O resultado da +Milionária de sábado (11), que premiou em mais de R$ 86 milhões cada uma das duas apostas feitas na mesma lotérica em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo, surpreendeu até o proprietário do estabelecimento. Tiago Rossi, que comanda a Lotérica do Colono, no Centro da cidade, revelou que levou um susto.

Até agora não estamos acreditando. Não temos informação sobre quando a aposta foi feita ou o que pode ter acontecido, pois foram apostas simples. Tenho a lotérica há cerca de três anos e nunca tinha saído um prêmio tão grande assim

Tiago Rossi

Proprietário da Lotérica do Colono

A +Milionária é considerada um dos concursos mais difíceis da Caixa Econômica Federal: isso porque não basta você acertar a sequência de seis números (que desta vez foi 4 - 21 - 29 - 33 - 39 - 42), mas também precisa adivinhar quais dos dois de seis trevos serão sorteados. 

As duas apostas de Santa Maria de Jetibá conseguiram exatamente isso: acertaram os seis números e dois trevos. O prêmio total será de R$ 86.999.186,81 para cada uma das duas apostas. "A sorte está batendo na porta de Santa Maria de Jetibá, a gente está muito feliz de conseguir essa vitória, o pessoal daqui merece muito, tem muita gente que joga aqui, foi merecido", disse.

Repercussão na cidade

Santa Maria de Jetibá tem 41.636 habitantes, conforme o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2022. Os moradores estão felizes pelo prêmio ter saído lá.

"É uma alegria imensa ver um prêmio da loteria de um valor tão alto vindo para a nossa cidade, é algo inédito e marcante na nossa história! Fico muito feliz pelos ganhadores. Nosso povo é trabalhador, honesto e merece ser contemplado. Que esse prêmio traga muitas bênçãos e prosperidade para todos", disse o empresário Ismael Littig, que vive no município.

A curiosidade também está alta. "Todo mundo está querendo saber quem foi", comentou um comerciante do entorno da lotérica, em conversa com A Gazeta.

Premiação

Segundo a Caixa, a +Milionária oferece dez faixas de premiação. O prêmio bruto corresponde a 43,79​% da arrecadação. Dessa porcentagem, é deduzido 5% para composição da reserva garantidora de prêmios. Do restante, é subtraído o montante destinado ao pagamento dos prêmios com valores fixos:

  • Faixa 10 – R$ 6,00 para as apostas com 2 prognósticos certos + acerto de 1 trevo;
  • Faixa 9 – R$ 12,00 para as apostas com 2 prognósticos certos + acerto de 2 trevos;
  • Faixa 8 – R$ 24,00 para as apostas com 3 prognósticos certos + acerto de 1 trevo;
  • Faixa 7 – R$ 50,00 para as apostas com 3 prognósticos certos + acerto de 2 trevos.

Após a apuração dos ganhadores das faixas fixas, o valor restante é distribuído entre as demais categorias nos seguintes percentuais:

  • Faixa 1 – 62% entre as apostas com 6 prognósticos certos + acerto de 2 trevos;
  • Faixa 2 – 10 % entre as apostas com 6 prognósticos certos + acerto de 1 ou nenhum trevo;
  • Faixa 3 – 8% entre as apostas com 5 prognósticos certos + acerto de 2 trevos;
  • Faixa 4 – 8% entre as apostas com 5 prognósticos certos + acerto de 1 ou nenhum trevo;
  • Faixa 5 - 6% entre as apostas com 4 prognósticos certos + acerto de 2 trevos;
  • Faixa 6 - 6% entre as apostas com 4 prognósticos certos + acerto de 1 ou nenhum trevo.

