Micobactéria: clínica de Vila Velha que registrou casos após plásticas é interditada

A Secretaria da Saúde informa que novo resultado de análise realizada em amostras coletadas em clínica de estética privada - referentes a procedimento cirúrgico realizado no mês de junho, apresentou, nesta sexta-feira (02), resultado positivo para a presença de Micobactéria de Crescimento Rápido (MCR).

Diante dos fatos, a Vigilância Sanitária Estadual realizou nesta tarde a suspensão preventiva de todos os procedimentos cirúrgicos da referida clínica localizada na Grande Vitória.

É importante ressaltar que a Vigilância Sanitária já vinha inspecionando o local e realizando notificações a fim de garantir boas práticas de prevenção e controle de infecção dentro dos protocolos definidos pelo Sistema Nacional.

No estabelecimento foram aplicados autos de infração, realizadas interdições parciais e estabelecidas medidas para o controle do evento infeccioso, como revisão dos processos de trabalho (incluindo materiais cirúrgicos) e fluxos de pacientes.

Até o momento, a situação foi considerada controlada, no entanto, diante da identificação de mais um caso positivo no mês de junho, o protocolo de suspensão preventiva foi aplicado para prevenir a ocorrência de novos casos até que haja a garantia do restabelecimento da segurança dos procedimentos para os pacientes.

