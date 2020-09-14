Mesmo expulso da Polícia Civil, Hilário continua recebendo salário

No entanto, conforme consta no Portal da Transparência do governo do Estado, o ex-investigador continua recebendo o salário bruto de R$ 5.493,77. Em uma consulta ao site realizada na tarde da última sexta-feira (11), foi possível observar que Hilário, ativo desde o dia 2 de janeiro de 2017, recebeu o provimento referente ao mês de agosto deste ano.

Portal da Transparência do ES mostra rendimentos de Hilário Crédito: Reprodução/Portal da Transparência

De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) , Hilário está preso na Penitenciária de Segurança Média 1 desde o dia 8 de novembro de 2017.

Em junho deste ano, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) informou, por nota, que Hilário já não fazia mais parte dos quadros funcionais da Polícia Civil. O documento atentava, ainda, que a decisão do Consecor, presidido pela Secretaria de Controle e Transparência do Estado (Secont), era a última instância administrativa.

A decisão do Consecor foi tomada em reunião ordinária realizada no dia 28 de maio de 2020. Tratou-se da Resolução Deliberativa Consecor nº 027/2020, cujo texto informava: O Consecor, acompanhando por unanimidade o voto do Conselheiro Relator, decide pelo não provimento do recurso interposto, mantendo sem reparos a decisão 005/2020 do Conselho da Polícia Civil, que manteve a decisão 060/2019, que aplicou a penalidade ao servidor.

Em nota enviada na última sexta-feira (11), a Polícia Civil informou que o processo que trata da expulsão citada passou pela Secretaria de Gestão e Recursos Humanos e foi encaminhada para a Secretaria de Governo, que aguardava o retorno do governador, que estava em agenda de trabalho em Brasília, para assinatura do documento para posterior publicação no Diário Oficial.