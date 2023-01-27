Menino ora de joelhos na rua e pede por mais segurança em Linhares

Um garotinho foi flagrado orando em uma esquina do residencial Jocafe, em Santa Cruz, Linhares , no Norte do Espírito Santo . A cena chamou a atenção de um motociclista que passava pelo local. Na prece, o menino Alexsandro Lima de Almeida, de sete anos, pedia por mais segurança. A região onde ele mora é palco de violência. Um irmão dele foi baleado no bairro nesta quinta-feira (26).

"É um pouco perigoso. Eu quero que pare de acontecer essas coisas de atropelamento e tiroteio" Alexsandro Lima de Almeida - Estudante

Alexsandro Lima de Almeida, de 7 anos, ora de joelhos e pede por mais segurança em bairro de Linhares Crédito: Célio Ferreira

Nesta quinta-feira, uma das vítimas da violência no bairro foi o irmão do menino, um jovem de 20 anos. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo, e socorrido por familiares que o levaram para o Hospital Rio Doce. De acordo com a Polícia Militar, não há informações sobre a autoria ou motivação do crime.

A mãe do menino, a dona de casa Selma Lima, só ficou sabendo da atitude da criança quando recebeu o vídeo. O registro foi feito na avenida principal do bairro, na esquina da casa onde moram. A família acredita que Alexsandro também pedia pela vida do irmão.

“Está muito violento. Tiroteio toda hora. Não tem como ficar em paz. Só Deus guarda a gente aqui. Eu espero que ele (o filho baleado) volte bem. Deus tem muito propósito ainda na vida dos meus filhos”, afirmou a mãe do menino para o repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte.

A família acredita que Alex também pedia pela vida do irmão. Crédito: Célio Ferreira

Violência na região

Durante a noite do domingo (22), um homem foi assassinado com 17 tiros no meio da rua. No local, os militares confirmaram o óbito da vítima, que não foi identificada durante o atendimento da ocorrência. Ninguém soube informar sobre autoria ou motivação do crime.