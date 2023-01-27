Menino ora de joelhos na rua e pede por mais segurança em Linhares

Um garotinho foi flagrado orando em uma esquina do residencial Jocafe, em Santa Cruz, Linhares, no Norte do Espírito Santo. A cena chamou a atenção de um motociclista que passava pelo local. Na prece, o menino Alexsandro Lima de Almeida, de sete anos, pedia por mais segurança. A região onde ele mora é palco de violência. Um irmão dele foi baleado no bairro nesta quinta-feira (26).
"É um pouco perigoso. Eu quero que pare de acontecer essas coisas de atropelamento e tiroteio"
Nesta quinta-feira, uma das vítimas da violência no bairro foi o irmão do menino, um jovem de 20 anos. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo, e socorrido por familiares que o levaram para o Hospital Rio Doce. De acordo com a Polícia Militar, não há informações sobre a autoria ou motivação do crime.
A mãe do menino, a dona de casa Selma Lima, só ficou sabendo da atitude da criança quando recebeu o vídeo. O registro foi feito na avenida principal do bairro, na esquina da casa onde moram. A família acredita que Alexsandro também pedia pela vida do irmão.
“Está muito violento. Tiroteio toda hora. Não tem como ficar em paz. Só Deus guarda a gente aqui. Eu espero que ele (o filho baleado) volte bem. Deus tem muito propósito ainda na vida dos meus filhos”, afirmou a mãe do menino para o repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte.
Violência na região
Além do caso do irmão do menino, outras duas ocorrências foram registradas só nesta semana no bairro Santa Cruz. Na madrugada do domingo (22), um homem ficou ferido após ser baleado. De acordo com a Polícia Militar, testemunhas informaram que quatro suspeitos em duas motos chegaram no local já fazendo vários disparos no meio da rua. A vítima foi atingida por dois tiros e socorrida para o Hospital Geral de Linhares.
Durante a noite do domingo (22), um homem foi assassinado com 17 tiros no meio da rua. No local, os militares confirmaram o óbito da vítima, que não foi identificada durante o atendimento da ocorrência. Ninguém soube informar sobre autoria ou motivação do crime.
Os casos estão sendo investigados pela Polícia Civil.