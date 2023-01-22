Homem é baleado no meio da rua por quarteto em Linhares

Um homem ficou ferido após ser baleado durante a madrugada deste domingo (22), no bairro Santa Cruz, em Linhares , no Norte do Espírito Santo . De acordo com a Polícia Militar , testemunhas informaram que quatro suspeitos em duas motos chegaram no local já fazendo vários disparos no meio da rua. A vítima foi atingida por dois tiros e socorrida para o Hospital Geral de Linhares.

Para os policiais, o homem não soube informar características dos suspeitos, que estavam todos vestidos de preto, nem qual poderia ser a motivação do crime.

A vítima foi atingida por disparos nas costas e no tórax. O estado de saúde dele é estável, segundo a PM.

Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e que até o momento nenhum suspeito foi detido.