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Violência

Homem é baleado no meio da rua por quarteto em Linhares

Segundo a Polícia Militar, quatro suspeitos em duas motos chegaram no bairro Santa Cruz, durante a madrugada, já fazendo vários disparos no meio da rua
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

22 jan 2023 às 12:34

Publicado em 22 de Janeiro de 2023 às 12:34

Um homem ficou ferido após ser baleado durante a madrugada deste domingo (22), no bairro Santa Cruz, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, testemunhas informaram que quatro suspeitos em duas motos chegaram no local já fazendo vários disparos no meio da rua. A vítima foi atingida por dois tiros e socorrida para o Hospital Geral de Linhares.
Para os policiais, o homem não soube informar características dos suspeitos, que estavam todos vestidos de preto, nem qual poderia ser a motivação do crime.
A vítima foi atingida por disparos nas costas e no tórax. O estado de saúde dele é estável, segundo a PM.
Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e que até o momento nenhum suspeito foi detido.
A corporação também destaca que a  população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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