Menino de seis anos é socorrido após ficar 5 minutos submerso em lagoa na Serra

No momento do resgate, o quadro da vítima era de afogamento grau 6, o mais alto na escala de gravidade

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 09:46

Menino de seis anos é socorrido após se afogar em lagoa de Carapebus, na Serra Crédito: Pablo Campos

Um menino de seis anos foi socorrido para o hospital após se afogar na lagoa de Carapebus, na Serra, na tarde de domingo (4). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a criança ficou submersa por cerca de cinco minutos até ser encontrada.

Um guarda-vidas que atendeu a ocorrência informou que o menino foi encontrado por outra criança, sendo socorrida pelos profissionais, que iniciaram as manobras de ressuscitação em seguida. No momento do resgate, o quadro da vítima era de afogamento grau 6, o mais alto na escala de gravidade. “Ele estava roxo, não tinha pulsação”, disse o guarda-vidas Mario Antônio Santos no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados para o atendimento e, assim que chegaram ao local, deram continuidade às manobras de ressuscitação. A criança, que estava acompanhada da mãe e familiares, foi reanimada após 12 minutos ininterruptos de ressuscitação cardiopulmonar (RCP). A vítima foi estabilizada e levada para o Hospital Infantil de Vitória.

Conforme apuração do repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, um tio do menino informou nesse domingo que ele seguia internado, mas apresentava estabilidade. A mãe da criança passou mal durante o resgate, foi atendida pelos bombeiros e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina.

*Com informações do repórter Álvaro Guaresqui, daTV Gazeta.

