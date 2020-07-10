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Laranja da Terra

Menino de 4 anos morre afogado em córrego no Espírito Santo

Adrian Henrique Andrade chegou a ser socorrido, mas não resistiu. De acordo com o pai da criança, foi o filho mais novo, de 2 anos, quem avisou para a mãe sobre o acidente com o irmão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2020 às 07:53

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 07:53

Criança caiu em córrego de Laranja da Terra, no ES
Criança caiu em córrego de Laranja da Terra, no ES Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Um menino de 4 anos morreu afogado em um córrego, no interior do município de Laranja da Terra, no Espírito Santo, nesta quinta-feira (9), de acordo com informações apuradas pela TV Gazeta. 
O pai da criança, Adriano Gomes, estava trabalhando na lavoura de café e conta que o menino ficou em casa enquanto a mãe saiu para fazer uma ligação, pois no local onde a família mora o sinal de celular não pega.
Adrian Henrique Andrade teria ido sozinho até o riacho, que fica próximo à casa.
Ao retornar, a mãe encontrou o filho mais novo, de 2 anos, com as roupas molhadas. Ainda de acordo com Adriano, foi a criança quem avisou sobre o acidente com o irmão.
Meu filho de 2 anos chegou correndo para minha mulher e falou mãe, fundo. Após ela perceber que ele estava molhado, ela logo pensou no córrego foi lá correndo para ver e meu filho estava caído já dentro do córrego, boiando, disse à TV Gazeta.
Adrian Henrique Andrade chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O corpo da criança foi levado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, e foi liberado para ser enterrado.
Do G1 ES e da TV Gazeta

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