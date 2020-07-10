Menino de 4 anos morre afogado em córrego no Espírito Santo

Criança caiu em córrego de Laranja da Terra, no ES Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Um menino de 4 anos morreu afogado em um córrego, no interior do município de Laranja da Terra , no Espírito Santo , nesta quinta-feira (9), de acordo com informações apuradas pela TV Gazeta.

O pai da criança, Adriano Gomes, estava trabalhando na lavoura de café e conta que o menino ficou em casa enquanto a mãe saiu para fazer uma ligação, pois no local onde a família mora o sinal de celular não pega.

Adrian Henrique Andrade teria ido sozinho até o riacho, que fica próximo à casa.

Ao retornar, a mãe encontrou o filho mais novo, de 2 anos, com as roupas molhadas. Ainda de acordo com Adriano, foi a criança quem avisou sobre o acidente com o irmão.

Meu filho de 2 anos chegou correndo para minha mulher e falou mãe, fundo. Após ela perceber que ele estava molhado, ela logo pensou no córrego foi lá correndo para ver e meu filho estava caído já dentro do córrego, boiando, disse à TV Gazeta.

Adrian Henrique Andrade chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O corpo da criança foi levado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, e foi liberado para ser enterrado.