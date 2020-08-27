Menina picada por escorpião já respira sem ajuda de aparelhos, diz mãe

Esther está internada há uma semana em Vitória após ser picada por um escorpião em Linhares Crédito: Arquivo pessoal

"Ontem à noite foi desligada a sedação e retiraram os tubos. Hoje ela está acordada, mas está desorientada. Então está sob observação (dos médicos) ainda esperando o efeito dos remédios passar para ir ao próximo passo", contou a mãe à reportagem.

Esther estava em estado grave desde que foi transferida de Linhares para a Capital. Na cidade ao Norte do Estado, ela acabou sofrendo uma picada de escorpião no dedo indicador da mão direita quando brincava no quintal da casa da avó, no bairro Guaxe, no dia 19 deste mês. Um dia depois ela foi trazida de ambulância para Vitória após ficar internada por um dia na UPA linharense.

EVOLUÇÃO LENTA

Ao lado da filha na UTI do Hospital Infantil, Isamoa disse que a melhora da filha a deixa mais aliviada, porém a menina segue na UTI e não há prazo definido ainda para que saia da Unidade de Terapia Intensiva.

"Os médicos não me dizem muita coisa, mas ela segue na UTI. Estão à espera do efeito da sedação passar para dizer qual o quadro dela. Creio que estão esperando para ver se ela irá reagir bem sem os tubos e remédios. Agora estou mais calma, mas só ficarei aliviada mesmo quando ela sair da UTI. Me disserem que ela já não tem risco nenhum", disse.

No quadro atual, Esther deixou de receber a adrenalina, que era utilizada para ajudar no funcionamento do coração, e também os sedativos que a faziam dormir. A mãe contou que a filha segue recebendo para dor por causa do incômodo provocado pela retirada dos tubos.

PICADA