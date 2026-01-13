Tragédia

Menina de 6 anos morre afogada em piscina durante confraternização em Irupi

Família acredita que Helem Roque Fernandes tenha ido brincar na água enquanto todos estavam em outra atividade, na segunda-feira (12)

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 09:01

Helem Roque Fernandes, de 6 anos, morreu na tarde de segunda-feira (12) Crédito: Arquivo da família

Uma menina de 6 anos, identificada como Helem Roque Fernandes, morreu após se afogar em uma piscina durante uma confraternização de uma igreja no município de Irupi, na Região do Caparaó capixaba, na tarde de segunda-feira (12). Segundo a Polícia Militar, a mãe acredita que a filha tenha entrado na piscina sozinha.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a criança estava com os pais no encontro em um espaço recreativo em São José de Irupi, local que possui uma piscina. Os pais da menina contaram aos policiais que, em determinado momento, os participantes teriam se reunido em outra área do espaço para uma brincadeira, fora da piscina.

Durante a atividade, os pais disseram que perceberam a ausência de uma das filhas, que são gêmeas. A menina, segundo o relato dos pais, foi encontrada dentro da piscina, inconsciente. Testemunhas retiraram a criança da água e tentaram reanimá-la com massagem cardíaca e respiração boca a boca, mas ela não reagiu.

A família levou a criança para o Pronto Atendimento de Ibatiba, cidade vizinha, mas a morte foi confirmada pela equipe médica. A Polícia Civil informou que os pais foram conduzidos à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, onde foram ouvidos e liberados. As circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia de Polícia de Irupi.

