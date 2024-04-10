Médico 'engolido' por cratera no ES fala após acidente: 'Filme de terror'

Era para ser um dia comum, mas o 1º de abril de 2024 ficou marcado na memória do ortopedista Eurípedes Fernando Melo, de 84 anos. Às 9h19, quando caminhava em uma calçada do bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, o médico foi 'engolido' por uma cratera. As imagens da queda viralizaram em todo o país. O profissional falou pela primeira vez com a imprensa sobre o acidente: 'Foi um filme de horror' (veja acima).
"Foi um filme de horror que passei. Mas, felizmente, eu fui salvo pela mão de Deus e pela solidariedade do povo de Cachoeiro de Itapemirim, que me deu muita energia"
No vídeo gravado com exclusividade para o g1, o médico aparece sentado em uma poltrona com curativo na perna direita. Após se apresentar e lembrar que caiu dentro de uma cratera com cerca de três metros de profundidade, o profissional ainda agradeceu por estar vivo mesmo diante da gravidade do que lhe aconteceu.
"Gostaria de dizer que fui operado imediatamente por uma equipe médica que estava à minha espera. O hospital também já estava à minha espera. A eles, a minha gratidão", completou.
Apesar da queda, o médico teve apenas uma fratura no fêmur, sendo necessário passar por cirurgia logo após o acidente. Após receber alta do hospital no último dia 5 de abril, Eurípedes disse que agora se recupera em casa. "Estou passando muito bem. Já iniciei a minha fisioterapia. Estou em franca recuperação", finalizou.
Relembre o acidente
O acidente ocorreu na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, do bairro Gilberto Machado, às 9h19 do dia 1º de abril. O médico ortopedista caminhava na calçada com apenas um envelope na mão quando passou em frente a um imóvel (assista acima). De repente, a cratera se abriu e parte do muro do imóvel também caiu sobre ele já dentro do buraco.
As câmeras de segurança da região mostram que alguns populares que viram o acidente foram os primeiros a tentar ajudar Eurípedes.
Em outro momento das imagens, um grupo tentou conseguir uma corda para tentar tirá-lo do buraco. No vídeo, é possível ver a vítima deitada com três pessoas em volta. Eurípedes estava com os braços atrás da cabeça.
*Com informações dos repórteres Viviane Lopes, do g1ES, e Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta