Médico 'engolido' por cratera no ES fala após acidente: 'Filme de terror'

Era para ser um dia comum, mas o 1º de abril de 2024 ficou marcado na memória do ortopedista Eurípedes Fernando Melo, de 84 anos. Às 9h19,

. As imagens da queda viralizaram em todo o país. O profissional falou pela primeira vez com a imprensa sobre o acidente: 'Foi um filme de horror' (veja acima).