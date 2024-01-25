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Marinha abre visitação para "Fragata Defensora" no Porto de Vitória

A embarcação estará disponível ao público neste sábado (27), das 14 às 17h; ao todo são 2,5 mil ingressos disponibilizados. Veja como garantir os ingressos gratuitos
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

25 jan 2024 às 17:06

Publicado em 25 de Janeiro de 2024 às 17:06

Fragata “Defensora
A F41 foi construída na Inglaterra em 1972 e incorporada às Forças Armadas brasileiras em 1977 Crédito: Divulgação | Marinha do Brasil
Para quem não sabe o que fazer neste fim de semana, a Marinha do Brasil liberou nesta quinta-feira (25) 2.500 ingressos gratuitamente para visitação da Fragata “Defensora” - F 41, que está atracada no cais da Vports, antigo Porto de Vitória. A visitação acontece neste sábado (27), das 14 às 17h. Os ingressos devem ser obtidos por meio da plataforma Sympla.

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Cada pessoa pode reservar até quatro ingressos. O acesso à área portuária só será permitido mediante apresentação do ingresso, impresso ou online, e também do cumprimento dos requisitos de segurança (uso de calçado fechado, sem salto).

Sobre a embarcação

O navio é o segundo a ostentar esse nome na Marinha do Brasil, o primeiro foi a corveta Defensora, construída em 1828. A Fragata foi construída na Inglaterra em 1972 e incorporada às Forças Armadas brasileiras em 1977.
A missão básica é conduzir ações da guerra naval, a fim de contribuir para o controle de áreas marítimas, para a negação do uso do mar ao inimigo, para a projeção de poder sobre terra e para a dissuasão. Atualmente, o navio é subordinado ao Comando do 1° Esquadrão de Escolta e tem sede na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro.

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