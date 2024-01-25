Marinha abre visitação para "Fragata Defensora" no Porto de Vitória

A F41 foi construída na Inglaterra em 1972 e incorporada às Forças Armadas brasileiras em 1977 Crédito: Divulgação | Marinha do Brasil

Para quem não sabe o que fazer neste fim de semana, a Marinha do Brasil liberou nesta quinta-feira (25) 2.500 ingressos gratuitamente para visitação da Fragata “Defensora” - F 41, que está atracada no cais da Vports, antigo Porto de Vitória. A visitação acontece neste sábado (27), das 14 às 17h. Os ingressos devem ser obtidos por meio da plataforma Sympla

Cada pessoa pode reservar até quatro ingressos. O acesso à área portuária só será permitido mediante apresentação do ingresso, impresso ou online, e também do cumprimento dos requisitos de segurança (uso de calçado fechado, sem salto).

Sobre a embarcação

O navio é o segundo a ostentar esse nome na Marinha do Brasil, o primeiro foi a corveta Defensora, construída em 1828. A Fragata foi construída na Inglaterra em 1972 e incorporada às Forças Armadas brasileiras em 1977.