Após perder tudo em incêndio, família tenta reconstruir casa em Vitória

Incêndio destruiu o apartamento da família em Morada de Camburi, em Vitória Crédito: Acervo Pessoal

Foi na madrugada da última sexta-feira (19) que a vida da família da advogada Caroline Vianna, de 27 anos, mudou radicalmente. Um incêndio de grandes proporções atingiu o apartamento onde a mãe dela, Josimere, de 55 anos, e o padrasto, Márcio, de 49, moram, no bairro Morada de Camburi, em Vitória . Desde então, eles lutam para angariar fundos e reconstruir o imóvel destruído. Os sobrenomes das vítimas não serão divulgados a pedido da filha.

A advogada não estava no local no momento do incidente, mas o padrasto relatou que as chamas tomaram conta da residência por volta das 3 horas. "Ele estava dormindo, e quando abriu a porta, a sala já estava pegando fogo. Só deu tempo de pegar um dos gatinhos deles e voltar para o quarto. Nesse momento, acordou minha mãe", contou Caroline.

Desesperado, o casal teve a ideia de amarrar um cobertor e fugir pela janela. Durante a descida, porém, Josimere teria se desequilibrado e caído no estacionamento do condomínio. Segundo a filha, ela teve um ferimento no calcanhar e precisou ser internada às pressas, devido à quantidade de fumaça inalada. O marido dela conseguiu se salvar.

Sala de apartamento atingido por chamas em Morada de Camburi, Vitória Crédito: Acervo Pessoal

"O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) chegou e levou ela para o Complexo Integrado de Atenção à Saúde (Cias). Minha mãe ainda está internada na UTI, mas não corre risco. Teve lesões no pulmão e ainda não tem previsão de alta por causa da saturação de oxigênio", contou a advogada.

Outra gatinha que estava no imóvel com o casal também fugiu, e só foi encontrada dias depois, escondida embaixo da cama de um vizinho. Diagnosticada com bronquite, ela chegou a ficar internada, mas teve alta e passa bem.

Veja situação de apartamento após incêndio em Vitória

O que diz corporação

Acionada pela reportagem, o Corpo de Bombeiros afirmou que vai ao local nesta sexta-feira (26), para fazer a perícia. "O prazo para a conclusão do laudo é de 20 dias, prorrogáveis, caso necessário'', frisou, em nota.

Saiba como ajudar

Dos móveis que o casal tinha em casa, pouca coisa restou. Conforme detalhou a advogada, os locais mais afetados foram a sala e a cozinha, que ficaram completamente destruídos. A família, agora, pede por doações seja em dinheiro, seja em móveis e eletrodomésticos.

"Nós ainda não temos nada de mobília. Perdemos tudo. Então estamos precisando de coisas básicas: geladeira, fogão, cama, jogo de panela... Pelo menos para a minha mãe ter um lugar para viver, quando receber alta", afirmou Caroline.