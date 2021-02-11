Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Satélites

Luzes no céu do ES chamam atenção de capixabas; especialista explica

Tratam-se dos satélites Starlink, da SpaceX, empresa do bilionário da tecnologia Elon Musk. Objetivo é levar internet para mais lugares do mundo

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 15:44

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

11 fev 2021 às 15:44
Satélites sendo colocados em órbita criaram rastro de luzes no céu nesta quarta-feira (10)
Satélites sendo colocados em órbita criaram rastro de luzes no céu nesta quarta-feira (10) Crédito: Arquivo pessoal
Moradores do Espírito Santo observaram e registraram um fenômeno diferente no céu na noite desta quarta-feira (10). Vários pontos de luz subindo em fila, como se fosse um “trem”, iluminaram diferentes pontos do Estado, fazendo com que pessoas achassem até que fosse um meteoro. Mas, de fato, o que eram os pontos de luz?
O construtor Carlos Roberto de Souza, 54, morador de Marataízes, no litoral Sul do Estado, estava pedalando com amigos à noite quando viu as luzes subindo em fila. “Estávamos pedalando em uma estrada de chão, bem escuro, e de repente vimos as luzes cortando o céu. Tirei a foto porque nunca tinha visto nada parecido”, contou.
Já o pescador Ademilson Nunes, 45, morador de Linhares, no Norte Capixaba, estava em casa quando se deparou com as luzes, sem saber do que se tratava. “Estava no meu quintal e quando olhei para cima vi aqueles pontos subindo um atrás do outro, pareciam estrelas. Fiquei espantado”, disse.
Satélites sendo colocados em órbita criaram rastro de luzes no céu nesta quarta-feira (10)
Satélites sendo colocados em órbita criaram rastro de luzes no céu nesta quarta-feira (10) Crédito: Arquivo pessoal
Apesar da estranheza, as luzes não eram meteoros e nem estrelas. Na verdade, são satélites que estavam sendo colocados em órbita. Tratam-se dos satélites Starlink, da SpaceX, empresa do bilionário da tecnologia Elon Musk.
O especialista em Cosmologia, Gravitação e Astronomia da Ufes, professor Júlio Fabres, explicou que a forma que os satélites foram vistos nos céus é pelo método de lançamento deles em órbita.
“Essa é uma das formas. Um satélite pode ser lançado de forma individual. Nesse caso, lançaram vários satélites em um mesmo foguete. Eles são soltos em uma determinada ordem e formam uma espécie de trem. Depois, com o tempo, não se percebe mais esse desenho. São satélites de comunicação”, explicou.
De acordo com o portal Tecmundo, a intenção do projeto é levar internet via satélite para mais lugares do mundo. Nesta semana, a SpaceX já começou a permitir que mais consumidores realizem pedidos antecipados dos serviços da Starlink nos Estados Unidos e Canadá.

Veja Também

Satélites são usados para flagrar desmatamento em áreas do ES

Após vazamento, dados de 40 mil pessoas já circulam na internet

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba espírito santo Astronomia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Balanços - Hospital São José - 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados