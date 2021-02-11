Luzes no céu do ES chamam atenção de capixabas; especialista explica

Satélites sendo colocados em órbita criaram rastro de luzes no céu nesta quarta-feira (10) Crédito: Arquivo pessoal

Moradores do Espírito Santo observaram e registraram um fenômeno diferente no céu na noite desta quarta-feira (10). Vários pontos de luz subindo em fila, como se fosse um “trem”, iluminaram diferentes pontos do Estado, fazendo com que pessoas achassem até que fosse um meteoro. Mas, de fato, o que eram os pontos de luz?

O construtor Carlos Roberto de Souza, 54, morador de Marataízes , no litoral Sul do Estado, estava pedalando com amigos à noite quando viu as luzes subindo em fila. “Estávamos pedalando em uma estrada de chão, bem escuro, e de repente vimos as luzes cortando o céu. Tirei a foto porque nunca tinha visto nada parecido”, contou.

Já o pescador Ademilson Nunes, 45, morador de Linhares , no Norte Capixaba, estava em casa quando se deparou com as luzes, sem saber do que se tratava. “Estava no meu quintal e quando olhei para cima vi aqueles pontos subindo um atrás do outro, pareciam estrelas. Fiquei espantado”, disse.

Satélites sendo colocados em órbita criaram rastro de luzes no céu nesta quarta-feira (10) Crédito: Arquivo pessoal

Apesar da estranheza, as luzes não eram meteoros e nem estrelas. Na verdade, são satélites que estavam sendo colocados em órbita. Tratam-se dos satélites Starlink, da SpaceX, empresa do bilionário da tecnologia Elon Musk.

O especialista em Cosmologia, Gravitação e Astronomia da Ufes, professor Júlio Fabres, explicou que a forma que os satélites foram vistos nos céus é pelo método de lançamento deles em órbita.

“Essa é uma das formas. Um satélite pode ser lançado de forma individual. Nesse caso, lançaram vários satélites em um mesmo foguete. Eles são soltos em uma determinada ordem e formam uma espécie de trem. Depois, com o tempo, não se percebe mais esse desenho. São satélites de comunicação”, explicou.