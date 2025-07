Visitante ilustre

Lobo-marinho com lesões nos olhos é resgatado em Guarapari

Animal da espécie Arctocephalus australis, foi resgatado na terça-feira (15), e segue em avaliação por equipe do Instituto ORCA

Um lobo-marinho juvenil macho foi resgatado na manhã de terça-feira (15), debilitado, na Praia d'Ulé, em Guarapari , Espírito Santo. Pesando aproximadamente 11 quilos, o animal pertence à espécie Arctocephalus australis (Lobo-marinho-sul-americano) , conhecida por realizar migrações e nadar solitário em mar aberto. A equipe do Instituto ORCA, uma das responsáveis pelo Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Campos e do Espírito Santo (PMP-BC/ES), foi acionada para realizar o resgate. Segundo os especialistas, o lobo-marinho apresenta lesões em ambos os olhos, o que tem causado desorientação.>

Desde o resgate, a equipe técnica vem realizando exames e avaliações clínicas para entender melhor o estado de saúde do animal e definir os próximos passos no processo de reabilitação. Ainda não há prazo estimado para sua permanência sob cuidados humanos, já que o retorno ao habitat natural dependerá da completa recuperação.>

Apesar de incomum, a presença de lobos-marinhos no litoral capixaba não é inédita. Esses animais são originários de águas mais frias do sul da América do Sul, mas podem aparecer na costa sudeste brasileira durante seus deslocamentos migratórios.>