Lei que isenta pagamento de IPTU em Vila Velha durante pandemia é inconstitucional, diz TJES

Prefeitura de Vila Velha recorreu de lei que isentava pagamento de IPTU na cidade Crédito: Vitor Jubini

A Lei Municipal nº6.335/2020, aprovada pela Câmara de Vila Velha , que trata da isenção do pagamento de IPTU e de taxa de coleta domiciliar de lixo a famílias com renda mensal de até dois salários mínimos, em caráter excepcional, devido à pandemia da Covid-19, foi considerada inconstitucional pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES). A sessão vitural foi realizada na última quinta-feira (08).

A ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada pelo prefeito do município, segundo o qual, a Lei, de iniciativa da Câmara de Vereadores, teria invadido a competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, além de trazer renúncia de receita, violando previsão expressa da Lei de Responsabilidade Fiscal.

O relator do processo, desembargador Willian Silva, entendeu que a questão analisada diz respeito ao Direito Tributário e que a isenção foi constituída sem respeito à norma constitucional em vigor.