Lama: começa na Inglaterra julgamento sobre indenização aos atingidos no ES

Em 2020, quando o caso foi julgado em primeira instância, o processo foi negado sob o argumento de que duplicava as iniciativas de reparação de danos que já estavam em curso no Brasil. O caso está sendo julgado na Inglaterra porque o grupo BHP Billiton é domiciliado no país.

Se a apelação for aceita desta vez, o caso deve seguir para serem avaliadas a responsabilidade da BHP Billiton e a extensão dos danos, para, então, determinar a indenização para os atingidos. Nos dois primeiros dias da audiência nesta semana, os advogados do escritório que move a ação apresentaram argumentos na Corte para que o processo continue.

Julgamento do caso de Mariana está sendo realizado na Corte da Inglaterra Crédito: OlegAlbinsky

O escritório tem sede em Colatina e Baixo Guandu, e representantes dos municípios foram convidados a participarem do processo. O procurador-geral de Colatina, Eliseu Victor, seguiu para a Inglaterra para relatar no tribunal as consequências causadas pelo rompimento da barragem no município. Procurada, a Prefeitura de Baixo Guandu não informou qual representante foi enviado.

ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO

O escritório está convocando as pessoas que se cadastraram em 2018 para atualizar os dados fornecidos na época e participar da ação coletiva, caso o processo siga na justiça inglesa. Os clientes que ainda não atualizaram suas informações podem ligar para o 0800 031 10 40.

A atualização é necessária para confirmar o interesse dos envolvidos em continuar no processo, bem como para levantar informações mais detalhadas sobre os prejuízos que os atingidos pela tragédia sofreram até o momento, para permitir um cálculo justo no caso de uma reparação financeira ser determinada pela Corte Inglesa.

O OUTRO LADO

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a BHP Brasil se manifestou sobre o julgamento. Leia a nota na íntegra:

“A BHP Brasil sempre esteve e continua totalmente comprometida em fazer o que é certo para os atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, e seguirá apoiando os extensos esforços de remediação em andamento no Brasil. Os sistemas de reparação e compensação administrados pela Fundação Renova e supervisionados pela Justiça brasileira são os meios adequados para indivíduos e comunidades apresentarem suas reivindicações e obtenham reparação. Progresso significativo já foi feito e milhares de indivíduos receberam pagamentos por meio desses sistemas. Para 2022, a Renova anunciou um novo orçamento de R$ 10,4 bilhões – um aumento de mais de 20% em relação a 2021. No final deste ano, aproximadamente R$ 30 bilhões terão sido desembolsados em reparações e compensações para os impactados pelo rompimento da barragem.