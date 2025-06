Veja imagens do projeto

Lagoa Juara pode ganhar parque com mirante e áreas de lazer e eventos na Serra

Proposta da Prefeitura da Serra prevê criação de espaço com infraestrutura para lazer, cultura e valorização da pesca artesanal na região

"O projeto do Parque Lagoa Juara é um investimento para os moradores da Serra, para a cultura local e para a sustentabilidade. A ideia surgiu na gestão de Sergio Vidigal e estamos dando seguimento, com foco em criar um espaço que respeita as tradições, valoriza os pescadores, promove o turismo e oferece lazer de qualidade para todas as idades”, afirma o prefeito da Serra, Weverson Meireles.>