Justiça paralisa reintegração de posse de condomínio em Cariacica

Residencial Limão, ocupado por famílias na Grande Vitória Crédito: Wagner Martins

A suspensão, determinada pelo juiz Luiz Henrique Horsth da Mata, substituto da 4ª Vara Federal Cível de Vitória, ocorre "ante a fundamental importância da atuação da Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2)” e “até o fim dos trabalhos da referida Comissão”.

Há cerca de três meses, no dia 24 de maio, o mesmo magistrado definiu pela reintegração do imóvel à Caixa Econômica Federal. A decisão deveria ser cumprida em duas etapas: na primeira, em 60 dias corridos, seria realizada a desocupação voluntária dos imóveis. Alguns órgãos públicos também precisariam detalhar a realocação das famílias ocupantes do residencial.

"Assim, o que se tem é que a retomada das obras pela Caixa é imprescindível para efetivar o próprio direito social de moradia que estamos discutindo como pano de fundo no processo. Não há outra solução possível no momento" Luiz Henrique Horsth da Matta - Juiz federal, em trecho da decisão de maio

A segunda etapa ocorreria após 23 de julho, quando seria dado início à desocupação, em cronograma definido em conjunto por órgãos de segurança do Espírito Santo, Justiça Federal e pela Caixa Econômica, em prazo razoável para a retirada dos bens pessoais e a proteção de crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência.

Famílias ocupam prédios em Cariacica

O magistrado destacou na decisão que diversas tentativas de encontrar uma solução para a desocupação foram feitas.

“Porém, não se pode deixar de considerar que, passados cinco meses desde o ajuizamento da presente ação, as medidas tomadas pelos atores aqui presentes não possibilitaram solução para que as obras da Caixa mediante o programa Minha Casa, Minha Vida fossem retomadas. É sempre importante lembrar que centenas de famílias de baixa renda aguardam na fila do programa a contemplação com uma unidade para moradia exatamente no empreendimento ocupado”, afirmou o juiz na decisão de maio.

Prefeitura

Questionada, a Prefeitura de Cariacica informou que a realização da desocupação é de responsabilidade da Caixa Econômica, autora do processo judicial e única responsável pelo empreendimento. "O município realizou um cadastramento das pessoas que estão no local e disponibilizou o resultado, que é sigiloso, para a Justiça", afirmou.

A Caixa Econômica Federal, em nota, destacou que o Residencial Limão I, contratado no Programa Minha Casa, Minha Vida – Recursos FAR, foi ocupado irregularmente antes da sua conclusão, tendo sido adotadas as medidas judiciais cabíveis para a reintegração de posse das unidades.

"Assim, o banco acompanha o andamento do processo para reintegração de posse e prosseguirá com os trâmites para contratação de empresa para a conclusão e entrega das unidades", reforçou.

Relembre o caso

As famílias estão nos prédios desde o último mês de dezembro – quando a paralisação das obras completou dois anos. De acordo com um dos integrantes, quem está lá sofreu com as chuvas no Espírito Santo

"Estamos dando o verdadeiro sentido para este lugar: moradia. Tem crianças, deficientes, idosos... tem todo tipo de gente. Eu sou morador por necessidade. Não ocupamos aqui para provocar ninguém. Muita gente teve a casa destruída pela chuva", afirmou Silvano Lima Rocha, de 47 anos.

A construção dos prédios que integram o Residencial Limão foi contratada em 2018, no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida. No entanto, a empresa AB Empreendimentos – responsável pelas obras – paralisou as atividades no local antes da conclusão, ainda em dezembro de 2020.

Já em janeiro, a Justiça Federal do Espírito Santo proibiu novas ocupações no Residencial Limão. Ninguém mais poderia ingressar nos imóveis . Em caso de descumprimento da ordem judicial, os novos ocupantes deveriam pagar multa fixada no valor de R$ 1 mil. Na decisão, além de proibir a entrada de novos ocupantes, o juiz também determinou que a reintegração de posse seja acompanhada de uma mediação para evitar o uso da força policial, respeitando os direitos fundamentais de todos os envolvidos.