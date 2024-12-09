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Sem pagar fiança

Justiça manda soltar empresário preso por agredir ex-marido na Ilha do Boi

Em vez da reclusão, ele deverá cumprir uma série de medidas cautelares a partir da liberação; veja os detalhes da decisão

Publicado em 09 de Dezembro de 2024 às 19:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2024 às 19:56
O empresário de 41 anos, preso suspeito de agredir e até jogar spray de pimenta no rosto do ex-marido, durante uma briga na casa dele na Ilha do Boi, em Vitória, foi solto, sem necessidade de pagamento de fiança, após passar por audiência de custódia na tarde desta segunda-feira (9).
Na decisão que garantiu a Reginaldo Castro Marba Junior a liberdade provisória, a juíza Cristiana Lavínia Mayer alegou que “diante do reduzidíssimo número de funcionários atuando no cartório deste plantão de custódia, não foi possível a realização das pesquisas dos registros criminais do indiciado”, apontando ainda não haver requisitos para autorizar a prisão preventiva do empresário.
Em vez da reclusão, ele deverá cumprir uma série de medidas cautelares:
  • Proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; 
  • Comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; 
  • Proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; 
  • Comparecer em até 5 dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; 
  • Proibição de manter qualquer tipo de contato com as vítimas, bem como de se aproximar delas, devendo manter uma distância mínima de 500m (quinhentos metros); 
  • Comparecer a Central Integrada de Alternativas Penais do Espírito Santo – CIAPES, no Centro de Vitória, em no máximo três dias úteis, subsequente à sua liberação, para atendimento inicial e acompanhamento especializado, pelo período de seis meses.
A juíza estabeleceu ainda que caso o autuado descumpra qualquer uma das medidas, poderá ter decretada sua prisão preventiva.

Entenda o caso

Em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o analista de sistemas Angelo Salvador disse que foi casado durante três anos, entre idas e vindas, com o empresário Reginaldo Castro Marba Junior. "Quando eu não fazia algo que ele não aceitava, ele começava a me xingar. Eu não aguentava mais essa pressão psicológica. Ele sempre pegava no meu braço para mostrar autoridade, me xingava direto", relatou.
No último sábado (7), a vítima contou que estava trabalhando quando o marido pediu para ele resolver questões de uma viagem. "Ele queria que eu fizesse aquilo naquele momento, que eu visse coisas relacionadas à viagem, mas eu estava trabalhando, então ele começou a se exaltar. Para não ter briga, eu preferi sair de casa. Ele ficou a noite toda mandando mensagens no WhatsApp. Me xingando, chamando de interesseiro, falando que eu não valia nada, que deveria morrer."
Vítima mostra marcas de agressão causadas pelo ex-marido
Vítima mostra marcas de agressão causadas pelo ex-marido Crédito: Arquivo pessoal
Angelo resolveu que iria dar um basta na relação. No dia seguinte, ele foi, com a mãe, até a casa do agora ex-companheiro para pegar seus pertences. "Quando eu cheguei lá, fui abrir a porta do escritório onde estavam minhas coisas e ele veio com tudo para cima de mim, tentando me enforcar. Minha mãe conseguiu separar, ele saiu de perto e ficou xingando. Comecei a pegar minhas coisas e colocar dentro do carro, e quando eu vi ele estava gritando com a minha mãe do lado de fora da casa. Ele empurrou a minha mãe e eu saí correndo para empurrar ele. Foi quando a gente começou a brigar", detalhou.
"Ele jogou spray de pimenta na minha cara. Meu olho ficou muito vermelho, até pulei na piscina e acabou piorando, eu não sabia que a água piorava"
Angelo Salvador - Analista de sistemas
Além de agredir o analista, o empresário quebrou o computador do ex-marido, como mostra o vídeo gravado pela vítima. A Polícia Militar foi acionada e Reginaldo foi levado à delegacia. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, duas vezes por injúria e por dano ao patrimônio, ambos na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
Reginaldo Castro Marba Junior, empresário preso por agredir ex-marido na Ilha do Boi
Reginaldo Castro Marba Junior, empresário preso por agredir o ex na Ilha do Boi Crédito: Fabrício Christ
O analista de sistemas está com medo. "Ele me humilhou muito pelo dinheiro que ele tinha. Eu espero que a justiça seja feita. Confesso que estou com bastante medo porque não sei o que ele pode fazer. Contra mim eu já tinha visto ele me bater, me xingar, mas nunca imaginei que ele faria alguma coisa contra minha mãe", desabafou. 
A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Reginaldo, e este espaço segue aberto para manifestações.

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