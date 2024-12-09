Justiça manda soltar empresário preso por agredir ex-marido na Ilha do Boi

Na decisão que garantiu a Reginaldo Castro Marba Junior a liberdade provisória, a juíza Cristiana Lavínia Mayer alegou que “diante do reduzidíssimo número de funcionários atuando no cartório deste plantão de custódia, não foi possível a realização das pesquisas dos registros criminais do indiciado”, apontando ainda não haver requisitos para autorizar a prisão preventiva do empresário.

Em vez da reclusão, ele deverá cumprir uma série de medidas cautelares:

Proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa;

Comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado;

Proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados;

Comparecer em até 5 dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor;

Proibição de manter qualquer tipo de contato com as vítimas, bem como de se aproximar delas, devendo manter uma distância mínima de 500m (quinhentos metros);

Comparecer a Central Integrada de Alternativas Penais do Espírito Santo – CIAPES, no Centro de Vitória, em no máximo três dias úteis, subsequente à sua liberação, para atendimento inicial e acompanhamento especializado, pelo período de seis meses.

A juíza estabeleceu ainda que caso o autuado descumpra qualquer uma das medidas, poderá ter decretada sua prisão preventiva.

Entenda o caso

Em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o analista de sistemas Angelo Salvador disse que foi casado durante três anos, entre idas e vindas, com o empresário Reginaldo Castro Marba Junior. "Quando eu não fazia algo que ele não aceitava, ele começava a me xingar. Eu não aguentava mais essa pressão psicológica. Ele sempre pegava no meu braço para mostrar autoridade, me xingava direto", relatou.

No último sábado (7), a vítima contou que estava trabalhando quando o marido pediu para ele resolver questões de uma viagem. "Ele queria que eu fizesse aquilo naquele momento, que eu visse coisas relacionadas à viagem, mas eu estava trabalhando, então ele começou a se exaltar. Para não ter briga, eu preferi sair de casa. Ele ficou a noite toda mandando mensagens no WhatsApp. Me xingando, chamando de interesseiro, falando que eu não valia nada, que deveria morrer."

Vítima mostra marcas de agressão causadas pelo ex-marido Crédito: Arquivo pessoal

Angelo resolveu que iria dar um basta na relação. No dia seguinte, ele foi, com a mãe, até a casa do agora ex-companheiro para pegar seus pertences. "Quando eu cheguei lá, fui abrir a porta do escritório onde estavam minhas coisas e ele veio com tudo para cima de mim, tentando me enforcar. Minha mãe conseguiu separar, ele saiu de perto e ficou xingando. Comecei a pegar minhas coisas e colocar dentro do carro, e quando eu vi ele estava gritando com a minha mãe do lado de fora da casa. Ele empurrou a minha mãe e eu saí correndo para empurrar ele. Foi quando a gente começou a brigar", detalhou.

"Ele jogou spray de pimenta na minha cara. Meu olho ficou muito vermelho, até pulei na piscina e acabou piorando, eu não sabia que a água piorava" Angelo Salvador - Analista de sistemas

Além de agredir o analista, o empresário quebrou o computador do ex-marido, como mostra o vídeo gravado pela vítima. A Polícia Militar foi acionada e Reginaldo foi levado à delegacia. Segundo a Polícia Civil , ele foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, duas vezes por injúria e por dano ao patrimônio, ambos na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Reginaldo Castro Marba Junior, empresário preso por agredir o ex na Ilha do Boi Crédito: Fabrício Christ

O analista de sistemas está com medo. "Ele me humilhou muito pelo dinheiro que ele tinha. Eu espero que a justiça seja feita. Confesso que estou com bastante medo porque não sei o que ele pode fazer. Contra mim eu já tinha visto ele me bater, me xingar, mas nunca imaginei que ele faria alguma coisa contra minha mãe", desabafou.