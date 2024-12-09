Justiça manda soltar empresário preso por agredir ex-marido na Ilha do Boi

O empresário de 41 anos, preso suspeito de agredir e até jogar spray de pimenta no rosto do ex-marido, durante uma briga na casa dele na Ilha do Boi, em Vitória, foi solto, sem necessidade de pagamento de fiança, após passar por audiência de custódia na tarde desta segunda-feira (9).
Na decisão que garantiu a Reginaldo Castro Marba Junior a liberdade provisória, a juíza Cristiana Lavínia Mayer alegou que “diante do reduzidíssimo número de funcionários atuando no cartório deste plantão de custódia, não foi possível a realização das pesquisas dos registros criminais do indiciado”, apontando ainda não haver requisitos para autorizar a prisão preventiva do empresário.
Em vez da reclusão, ele deverá cumprir uma série de medidas cautelares:
- Proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa;
- Comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado;
- Proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados;
- Comparecer em até 5 dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor;
- Proibição de manter qualquer tipo de contato com as vítimas, bem como de se aproximar delas, devendo manter uma distância mínima de 500m (quinhentos metros);
- Comparecer a Central Integrada de Alternativas Penais do Espírito Santo – CIAPES, no Centro de Vitória, em no máximo três dias úteis, subsequente à sua liberação, para atendimento inicial e acompanhamento especializado, pelo período de seis meses.
A juíza estabeleceu ainda que caso o autuado descumpra qualquer uma das medidas, poderá ter decretada sua prisão preventiva.
Entenda o caso
Em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o analista de sistemas Angelo Salvador disse que foi casado durante três anos, entre idas e vindas, com o empresário Reginaldo Castro Marba Junior. "Quando eu não fazia algo que ele não aceitava, ele começava a me xingar. Eu não aguentava mais essa pressão psicológica. Ele sempre pegava no meu braço para mostrar autoridade, me xingava direto", relatou.
No último sábado (7), a vítima contou que estava trabalhando quando o marido pediu para ele resolver questões de uma viagem. "Ele queria que eu fizesse aquilo naquele momento, que eu visse coisas relacionadas à viagem, mas eu estava trabalhando, então ele começou a se exaltar. Para não ter briga, eu preferi sair de casa. Ele ficou a noite toda mandando mensagens no WhatsApp. Me xingando, chamando de interesseiro, falando que eu não valia nada, que deveria morrer."
Angelo resolveu que iria dar um basta na relação. No dia seguinte, ele foi, com a mãe, até a casa do agora ex-companheiro para pegar seus pertences. "Quando eu cheguei lá, fui abrir a porta do escritório onde estavam minhas coisas e ele veio com tudo para cima de mim, tentando me enforcar. Minha mãe conseguiu separar, ele saiu de perto e ficou xingando. Comecei a pegar minhas coisas e colocar dentro do carro, e quando eu vi ele estava gritando com a minha mãe do lado de fora da casa. Ele empurrou a minha mãe e eu saí correndo para empurrar ele. Foi quando a gente começou a brigar", detalhou.
"Ele jogou spray de pimenta na minha cara. Meu olho ficou muito vermelho, até pulei na piscina e acabou piorando, eu não sabia que a água piorava"
Além de agredir o analista, o empresário quebrou o computador do ex-marido, como mostra o vídeo gravado pela vítima. A Polícia Militar foi acionada e Reginaldo foi levado à delegacia. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, duas vezes por injúria e por dano ao patrimônio, ambos na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
O analista de sistemas está com medo. "Ele me humilhou muito pelo dinheiro que ele tinha. Eu espero que a justiça seja feita. Confesso que estou com bastante medo porque não sei o que ele pode fazer. Contra mim eu já tinha visto ele me bater, me xingar, mas nunca imaginei que ele faria alguma coisa contra minha mãe", desabafou.
A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Reginaldo, e este espaço segue aberto para manifestações.